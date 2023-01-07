Підготовка саміту Україна-ЄС: Кулеба та Боррель обговорили деталі

У повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт

Сторони окреслили очікування від саміту та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку до саміту Україна-ЄС. Про це очільник МЗС написав у Twitter.

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«Під час телефонної розмови з Жозепом Боррелем детально обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-Європейський Союз 3-го лютого. Ми окреслили наші очікування та зосередилися на форматі, який забезпечить його успіх. Ми також обговорили військову допомогу, санкції та ірано-російську співпрацю», – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що у повідомленні міністра не вказано, де відбудеться саміт.

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Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав оголошення Владіміра Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва «таким, що не заслуговує на довіру».

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чи варто довіряти заявам Росії про «‎різдвяне перемир'я».