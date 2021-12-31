Порошенко назвав подію 2022 року, яка боляче вдарить по Росії

Порошенко вимагає від союзників України жорсткіших дій у питанні санкцій проти РФ

Західні союзники України мають бути більш ефективними у питанні посилення санкцій поти Росії. Про це заявив п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко в інтерв´ю головному редактору впливового польського видання «Газета виборча», громадському діячу та дисиденту Адаму Міхніку.

Напередодні про анонсованого засідання Комісії НАТО-Росія Порошенко закликав західних партнерів України підвищити ціну подальшої агресії для Путіна настільки, щоб вона стала неприйнятною.

«США і Європа мають діяти швидше та ефективніше в питаннях енергетичних санкцій, а також фінансових санкцій. Путін має усвідомлювати, що у випадку агресії через годину проти Росії будуть застосовані санкції, які зруйнують її економіку. І тільки тоді він почне важити, чи йому варто йти проти України», – зазначив Порошенко.

«Поляк, латиш, литовець, естонець, швед і фін мають розуміти, що спільними і узгодженими діями вони не допомагають Україні, а захищають власну безпеку. Гасло «За вашу і нашу свободу» сьогодні дуже актуальне», – переконаний Порошенко.

На запитання, яка санкція для Росії буде найбільш дошкульною, він відповів: «Надання Україні «Плану дій щодо членства в НАТО» (Membership of Action Plan) вже у червні 2022 року, на Мадридському саміті. І врешті решт Україні потрібно надати летальну зброю для підвищення ціни, яку Путін заплатить у випадку повномасштабної агресії».

Нагадаємо, президенти Росії та США Володимир Путін та Джо Байден у ході телефонної розмови погодили послідовність переговорів щодо безпеки в Європі.

Також Путін у телефонній розмові з Байденом попередив про можливість повного розриву відносин між двома країнами у разі запровадження обіцяних «безпрецедентних санкцій».