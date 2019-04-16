Савченко після звільнення із СІЗО анонсувала похід на вибори



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Надія Савченко на виході з Броварського суду, де було прийнято рішення про її звільнення з-під арешту

Савченко хоче «замінити весь мотлох, який зараз заповнює Верховну Раду»

Звільнена сьогодні вночі депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила, що має намір повести на осінні парламентські вибори свою партію, «щоб витіснити старі політичні сили».

Про це Савченко сказала журналістам на виході з Броварського суду, де було прийнято рішення про її звільнення у зв'язку із закінченням терміну запобіжного заходу - тримання під вартою.

«Разом з новими політичними партіями, які народжуються, замінити весь мотлох, який зараз заповнює Верховну Раду», - озвучила свої надії Савченко.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Віктора Рубана.

Принаймні до наступного судового засідання Савченко та Рубан будуть перебувати на свободі. Датою наступного судового засідання визначено 7 травня.

Як відомо, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. В.Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.