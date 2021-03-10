Ексспікер Литвин балотується на ректора Київського університету (список претендентів)

Всього за посаду ректора головного вишу країни будуть змагатися шість кандидатів

Опубліковано указ Міністерства освіти та науки про вибори ректора Київського національного університету імені Шевченка, де серед претендентів на посаду вказано і колишнього голову Адміністрації президента Кучми та колишнього голову Верховної Ради України Володимира Литвина. Як нагадує сайт «ДеПо», раніше Литвин голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, спрямовані проти учасників Революції гідності.

Указ Міністерства освіти про проведення виборів ректора

Загалом, на чергових виборах ректора КНУ балотуються:

Болтовець Сергій - доктор психологічних наук, професор;

Литвин Володимир - доктор історичних наук, колишній спікер Верховної Ради, професор;

Бугров Володимир - кандидат філософських наук, професор;

Вижва Сергій - доктор геологічних наук, професор;

Чудовська Ірина - доктор соціологічних наук, професор;

Рожко Олександр - доктор економічних наук, доцент.

Леонід Губерський, що очолював виш з 2008 року, не виставив своєї кандидатури.

Голосування має відбутися 17 березня. У Міністерстві освіти та науки зазначили, що протокол про підрахунок голосів за результатами виборів ректора Київського національного університету потрібно подати не пізніше 31 березня 2021 року.

Як повідомлялось раніше, другий тур попередніх виборів ректора вишу відбувся 4 грудня. Тоді за Володимира Бугрова голоси віддали 47,59% учасників, за Сергія Вижву – 11,65%. Але оскільки для перемоги потрібно було набрати понад 50% голосів, ці вибори були визнані недійсними.