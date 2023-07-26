ISW пояснив особливості українського контрнаступу

Контрнаступ України спрямований на створення асиметричного градієнта виснаження

Учора, 25 липня, Збройні сили України продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту і просунулися вперед. При цьому операції України передбачають максимальне збереження живої сили наших воїнів і поступове виснаження ресурсів ворога. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

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Як зазначається, геолокаційні кадри за 25 липня показують, що українські захисники досягли тактично значних успіхів на південь від Кліщіївки (сім кілометрів на південний захід від Бахмута).

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська вели наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (район кордону Запорізько-Донецької області) напрямках.

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За даними українських джерел, наші воїни просунулися до 750 метрів у напрямку Старомайорського (дев’ять кілометрів на південь від Великої Новосілки). Тим часом російські джерела стверджували, що ЗСУ просунулися незначно на захід від Оріхова.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські сили гинуть у вісім разів більше, ніж українські сили в районі Бахмута і в 5,3 рази більше на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

«ISW раніше оцінював, що українські контрнаступальні операції спрямовані на створення асиметричного градієнта виснаження, який зберігає українську живу силу ціною повільніших темпів територіальних здобутків, одночасно поступово виснажуючи російську живу силу та техніку», – зауважили аналітики.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Російський диктатор Володимир Путін продовжив висловлювати занепокоєння потенційними загрозами, які може становити група «Вагнер» та її ватажок Євген Пригожин під час імпровізованого дводенного продовження візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка до Санкт-Петербурга. Лукашенко, ймовірно, прагне використати свою владу над «Вагнером», щоб отримати поступки від Путіна.

Російське керівництво намагається пом’якшити вакуум безпеки, який залишився після виходу «Вагнера», шляхом створення формалізованих, але децентралізованих військових «підприємств» на базі суб’єктів федерації (регіонів).

Росіяни в ніч на 25 липня завдали чергової серії ударів безпілотниками «Шахед» по тилових районах України.

«Клуб розлючених патріотів» продовжує спроби представити колишнього російського офіцера і затятого націоналіста Ігоря Гіркіна як опозиційного діяча і, можливо, намагається апелювати до Путіна через риторику про незаконність арешту Гіркіна.

Путін і Кремль не змогли оперативно відреагувати на повстання «Вагнера» 24 червня і, таким чином, залишили місцевим російським чиновникам приймати рішення щодо наступу групи на Москву.

Окупанти наступали в районі Сватового, Кремінної, в районі Бахмута, в районі міста Авдіївка – Донецьк і на ділянці кордону Запорізька – Донецька область і заявляли про наступ у районі Сватового, Кремінної та Бахмута.

ЗСУ вели наступальні дії в районі Кремінної, Бахмута, Авдіївки – Донецька, вздовж адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області та просунулися в районі Бахмута, на окремих ділянках вздовж адмінмежі між Запорізькою та Донецькою областями та на захід від Оріхова.

Представники розвідки США попередили, що постачання безпілотників Росії різко зросте в результаті продовження двосторонньої російсько-іранської співпраці.

Російські офіційні особи продовжують намагатися усунути юридичні розбіжності в частині приєднання окупованих територій.

Нагадаємо, що німецькі військові вперше розкритикували українську армію. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки.

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За повідомленням Wall Street Journal, повільний темп контрнаступу України може стати випробуванням для проголошеної президентом США Джо Байденом стратегії надання військової допомоги Києву.