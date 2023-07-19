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Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Гуменюк наголосила, що ворог навмисно намагається скомпрометувати Сили оборони, аби люди думали нібито ППО так само шкодить, як ворожі удари.
фото: Генштаб

Росіяни застосували надзвукові ракети Х-22 й «Онікси», які важко збивати

У ніч проти 19 липня російські загарбники вирішили змінити тактику щодо масованих ударів по території України - застосували усе й одразу. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в коментарі «РБК-Україна».

«Ворог застосував не звичну тактику. Одночасно було застосовано дуже різні за тактико-технічними особливостями засоби ворожого впливу. Були ракети наземного, повітряного та морського базування, а також дрони-камікадзе», – розповіла Гуменюк.

Якщо раніше ворог вдавався до хвилеподібних запусків, то цієї ночі застосував усе одразу, що ускладнило роботу нашій ППО.

Зокрема, як додала Гуменюк, росіяни застосували надзвукові ракети Х-22 й «Онікси», які важко збивати.

«Ракета типу Х-59 була збита, але в цей момент вона опинилася на перетині житлових кварталів, тому відбулася потужна вибухова хвиля, яка пошкодила будівлі. Також пошкодження навколишніх будівель відбулося там, де працювала ППО по «шахідів» та ракетах, які ворог застосовував за маршрутами, ніби навмисно обираючи житлові райони. Ця тактика спостерігається вже давно», – зазначила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня.

Як пояснила Гуменюк, ворог навмисно намагається скомпрометувати Сили оборони, аби люди думали нібито ППО так само шкодить, як ворожі удари.

Нагадаємо, уночі 19 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південного напрямку, використовуючи крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу Shahed-136/131. 

Триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Україна ракета ворог росіяни

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