Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
Очільник міста наголосив, що в Сумах посилюють лінію оборони
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«У нас є такі ділянки, де не скажеш, що там просто тривають обстріли – це справжні бої на кордоні»

Біля кордону Сумщини нема загрозливих військ окупантів, але є можливість, що вони тут з’являться і будуть розміщуватися. Тобто поки українські військові наступають на півдні, на півночі росіяни можуть завдати відволікаючий удар задля відтягування військ. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив мер Сум Олександр Лисенко.

«Я думаю, це робиться, аби відтягнути сюди війська з більш напруженої лінії фронту. У нас є такі ділянки, де не скажеш, що там просто тривають обстріли – це справжні бої на кордоні, коли окопи на відстані кількох сотень метрів. ДРГ заходять і відбуваються бої, і так майже щодня. Вони намагаються прощупати нашу сторону, наші можливості, нашу реакцію і до чого ми готові», – заявив Лисенко.

Лисенко наголосив, що у Сумах посилюють лінію оборони, у місті є добровольчі формування, які і військову роботу виконують, і на блокпостах несуть оборону.

Мешканців прикордонних районів області, де постійно щось прилітає, закликали евакуюватися. Проте за словами мера, людей переселяється не так багато.

«Ми надаємо можливість проживання у гуртожитках. Потім запускається процедура з отримання 2 тис. грн на оренду житла і люди орендують квартири у місті. Також ми працюємо над малокомплектними об’єктами для довготривалого проживання, бо скоро приїдуть студенти і місць буде не вдосталь.

Хоча, відверто кажучи, людей переселяється не так багато – бувало, що таких охочих – 50-60 осіб, але вони згодом знаходять інші місця, куди переїжджають. Більшість орендують квартири або живуть у родичів. Але значна частина воліють залишатися у себе вдома, незважаючи на небезпеку», – розповів він. 

Із тих, хто виїхав у 2022 році, не повернулося приблизно 10%.

«Думаю, не повернулося близько 10% – з-за кордону близько 5% і стільки ж роз’їхалося Україною. Зараз багато хто виїхав у літні табори та на захід України. Вимушених переселенців з інших областей у нас небагато. Спочатку були з Харкова, з Донбасу, але вони поїхали далі у центр чи на захід країни», – наголосив очільник Сум.

Лисенко наголошує: у 90% мешканців є впевненість, що ворога більше не запустять в місто. Попри обстріли, майже всі підприємства у місті працюють.

Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок. Унаслідок російської атаки загинуло троє людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.

Читайте також:

Теги: Суми наступ окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкодження Чонгарського мосту вже вплинуло на логістику російських військ на півдні
Гуменюк розповіла, як пошкодження Чонгарського мосту вплинуло на логістику військ РФ
3 липня, 23:20
Окупанти можуть вчинити теракт на Запорізькій АЕС дистанційно
Зеленський прокоментував можливість дистанційного підриву ЗАЕС окупантами
1 липня, 15:59
Враг ударил, вероятно, из реактивных систем залпового огня
Оккупанты ударили по школе на Донбассе: есть погибшие и раненые (фото)
30 червня, 19:59
РФ визнала, що теракт на Запорізькій атомній електростанції таки готується
Україна не має змоги одразу зафіксувати можливу аварію на ЗАЕС – Міненерго
30 червня, 16:04
На Харківщині евакуювано усіх дітей з прикордонних населених пунктів
Із Куп'янського напрямку евакуювано всіх дітей через активізацію окупантів
21 червня, 19:59
Вибухи у Криму гриміли вночі та вранці
У Криму чергова «бавовна»: окупанти заявили про атаку дронів
15 червня, 06:48
Імовірно, ЗСУ вдарили по окупантах із HIMARS
ЗСУ ліквідували окупантів мотострілецької дивізії поблизу Кремінної – ISW
15 червня, 05:50
Маляр доповіла про перебіг контрнаступу
Міноборони пояснило, з якими труднощами зіштовхуються ЗСУ під час контрнаступу
14 червня, 22:21
ЗСУ потужно вдарили по окупантах
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Події в Україні

Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
Львів накрила потужна злива: негода наробила лиха у місті (відео)
ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку
ЗСУ просунулися вглиб на Бахмутському напрямку
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
Росія створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка назвала мету
Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні: як вони допоможуть ЗСУ
Байден схвалив передачу касетних боєприпасів Україні: як вони допоможуть ЗСУ
Окупанти атакували Дніпропетровщину та Миколаївщину «Шахедами». Ситуація в регіонах
Окупанти атакували Дніпропетровщину та Миколаївщину «Шахедами». Ситуація в регіонах
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження
Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
51K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
12K
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
8759
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
8534
Галас навколо демобілізації Луценка. Яка причина хейту?
6467
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту