Ворог може зайти з півночі. Мер Сум зробив тривожне попередження

«У нас є такі ділянки, де не скажеш, що там просто тривають обстріли – це справжні бої на кордоні»

Біля кордону Сумщини нема загрозливих військ окупантів, але є можливість, що вони тут з’являться і будуть розміщуватися. Тобто поки українські військові наступають на півдні, на півночі росіяни можуть завдати відволікаючий удар задля відтягування військ. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив мер Сум Олександр Лисенко.

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«Я думаю, це робиться, аби відтягнути сюди війська з більш напруженої лінії фронту. У нас є такі ділянки, де не скажеш, що там просто тривають обстріли – це справжні бої на кордоні, коли окопи на відстані кількох сотень метрів. ДРГ заходять і відбуваються бої, і так майже щодня. Вони намагаються прощупати нашу сторону, наші можливості, нашу реакцію і до чого ми готові», – заявив Лисенко.

Лисенко наголосив, що у Сумах посилюють лінію оборони, у місті є добровольчі формування, які і військову роботу виконують, і на блокпостах несуть оборону.

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Мешканців прикордонних районів області, де постійно щось прилітає, закликали евакуюватися. Проте за словами мера, людей переселяється не так багато.

«Ми надаємо можливість проживання у гуртожитках. Потім запускається процедура з отримання 2 тис. грн на оренду житла і люди орендують квартири у місті. Також ми працюємо над малокомплектними об’єктами для довготривалого проживання, бо скоро приїдуть студенти і місць буде не вдосталь.

Хоча, відверто кажучи, людей переселяється не так багато – бувало, що таких охочих – 50-60 осіб, але вони згодом знаходять інші місця, куди переїжджають. Більшість орендують квартири або живуть у родичів. Але значна частина воліють залишатися у себе вдома, незважаючи на небезпеку», – розповів він.

Із тих, хто виїхав у 2022 році, не повернулося приблизно 10%.

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«Думаю, не повернулося близько 10% – з-за кордону близько 5% і стільки ж роз’їхалося Україною. Зараз багато хто виїхав у літні табори та на захід України. Вимушених переселенців з інших областей у нас небагато. Спочатку були з Харкова, з Донбасу, але вони поїхали далі у центр чи на захід країни», – наголосив очільник Сум.

Лисенко наголошує: у 90% мешканців є впевненість, що ворога більше не запустять в місто. Попри обстріли, майже всі підприємства у місті працюють.

Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок. Унаслідок російської атаки загинуло троє людей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.