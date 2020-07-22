Що відомо про Ірину Верещук. ЗМІ зібрали факти про кандидатку у мери столиці

У період президентських виборів 2019 року Верещук агітувала проти Зеленського і застерігала українців голосувати за «коміка»

Піком управлінської кар'єри Верещук було крісло мера міста Рава-Руська на 8 тисяч жителів

Відсутність досвіду і корупційний шлейф зіграють проти кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу» Ірини Верещук.

Про це говориться в матеріалі Апострофа «Вибори мера Києва: що відомо про кандидата від «слуг» Ірину Верещук».

Проаналізувавши кар'єрний шлях кандидата, видання дійшло висновку: у столиці з'явився ризик отримати мера без досвіду, принципів і корупційним шлейфом.

Київ і не таких градоначальників бачив. Питання тільки в тому, чи готові кияни втратити чергові 5 років, які можна було б присвятити розвитку столиці,

– йдеться в матеріалі.

Піком управлінської кар'єри Ірини Верещук було крісло мера міста Рава-Руська на 8 тисяч жителів у Львівській області в 7 км від кордону з Польщею. Верещук обралася в 2010 році від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна» і залишила пост за 3 місяці до закінчення каденції через серію скандалів. У період її мерства пункт пропуску Рава-Руська – Гребенне став контрабандистським центром Західної України.

«Скоро у Києва буде шанс наздогнати і перегнати Рава-Руську під мудрим керівництвом нового (нової) мера», – вважає політолог Костянтин Бондаренко.

Крім того, мер засвітилася в великому земельному скандалі. У 2011 році рішенням сесії міськради під індивідуальну житлову забудову виділили майже 400 земельних ділянок.

«Це людина, яка фальсифікувала рішення Рава-Руської міської ради для того, щоб виділити землю своїм наближеним людям», – написав екснардеп Володимир Парасюк.

Одну з ділянок отримав у власність батько Ірини Верещук. Десяткам місцевих жителів, своє право на землю довелося відстоювати з боєм. Їх примушували оформлювати ділянки через приватну фірму «Земсервіс», яку очолював шурин Верещук Ярослав Смик. Вартість послуг контори була в рази вищою за ринкову – 7 тисяч гривень.

У 2013-му році мер отримала і не задекларувала 200 тис. доларів. Крім цього, зловмисники зламали припаркований на вулиці автомобіль мера і викрали сумку, в якій опинилося 30 тис. доларів і документи на виділення землі. Після серії скандалів Верещук склала з себе повноваження мера.

«Місто було не в кращому стані. На 3 місяці його просто залишили без господаря, можна так сказати», – розповідає Микола Зінько, який прийняв Рава-Руську після втечі Верещук.

У період президентських виборів 2019 року Ірина Верещук агітувала проти кандидата Володимира Зеленського і застерігала українців голосувати за «коміка».

«Її позиція діаметрально змінилась, як тільки в ЗеКоманді з'явилася вакансія. Так вчорашня опонентка Зеленського пройшла в Раду за списком його партії, очолила в ній підкомітет з держбезпеки і оборони, стала одним з головних спікерів фракції і «адвокатів» самого президента. Мабуть, на знак вдячності її і удостоїли шансу спробувати себе на виборах мера Києва»,

– пише Апостроф.