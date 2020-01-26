Щоб не було обстрілів Україна повинна припинити подачу води та світла в ОРДЛО, – командир полку «Азов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У тому, як протидіяти атакам по своїм військам і мирним мешканцям, Україна може повчитися в Ізраїлю

Про це голова партії «Національний корпус», засновник і перший командир добровольчого полку «Азов» Андрій Білецький заявив 24 січня 2020 року в ефірі Радіо НВ.

«Поки що ми бачимо прекрасну річ. Росія, що і логічно в принципі для Росії в цьому плані, на будь-які прояви слабкості відповідає тим, що вона починає тиснути сильніше. Вона каже: «Хочете прогинатися? Ну, прогинайтеся вже по повній». Я не бачу ніяких підстав для того щоб оптимістично дивитися на ці речі. Ця стратегія, стратегія прогинання і т.д., вона, на превеликий жаль, чи на щастя, вона не працює, як мінімум. І треба шукати інші стратегії», – зазначив політик.

На його думку, у протидії обстрілам з окупованих територій Україні варто залучити «ізраїльські стратегії».

«У нас за один день загинув один боєць і десять було поранено. Мало того, ще частина людина була поранена, власне кажучи, на ділянці розведення (у Золотому-4 – ред.). Скажіть: «Все. Закінчилося розведення». Нам же так казали. Пам’ятаєте, як всі фиркали, через губу цідили і казали: «Тільки-но щось трапиться українська армія за дві години повернеться»? Не повертається. Не повертається на ділянки розведення», – звернув увагу Білецький.

Окрім повернення військ на попередні позиції у тих місцях, які визначено як «ділянки розведення», за словами Білецького, потрібно «закрити КПВВ на деякий час, припинити потоки товару, зупинити на 2-3 доби поставки електроенергії, води».

«Вдарте їх економічно, матеріально. Зробіть так, щоб був внутрішній тиск населення по відношенню до «влади». Щоб вони мали внутрішні проблеми в цьому плані»,- звернувся Білецький до керівництва України.

Саме в цьому, наголосив він, і полягає досвід Ізраїлю, котрий вже тривалий час протистоїть палестинцям.

«Подивіться, що робить Ізраїль. Обстріляли – вони відповіли ураженням 63 цілей в Секторі Газа. Шестидесяти трьох! Перекриті два КПВВ. Кажуть, найбільші два КПВВ в країні. Вони їх перекрили «на невизначений термін». Відкрили за тиждень. Мало того, вони ще й Сектору Газа – що вони не мають права з гуманітарної точки зору, це не є формально правильною ситуацію – перекривають усім рибальським суднам вихід в море. Вони перекривають їхню морську акваторію. З неї не завдають удари по Ізраїлю, але вони перекривають. Чому? А тому що в Секторі Газа величезна кількість рибалок і вони починають моментально тиснути. Це значна частина економіки. Вони починають тиснути на ХАМАС, на владу і т.д., тому що їм треба їсти. Давайте спробуємо ізраїльський сценарій. Я прихильник того, що навіть якщо ми йдемо до поступового «замороження» конфлікту, то на удари, тим більше на підлі удари, треба відповідати рівнозначно. Або ти провокуєш людей до повторних і повторних порушень припинення вогню і стрілянини», – підсумував Білецький.