У Кремлі пояснили відставку уряду Медведєва
Йдеться, в тому числі, про поправки до Конституції
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив відставку уряду Дмитра Медведєва. Як розповів представник Кремля в ефірі пропагандистської програми на телеканалі «Росія 24», рішення було прийнято на тлі нових завдань і оцінок, які були озвучені Путіним під час послання Федеральним зборам, пише «Інтерфакс».
За словами Пєскова, йдеться, в тому числі, про поправки до Конституції. Він додав, що уряд Медведєва пішов у відставку, «щоб дати президенту карт-бланш на досягнення цілей національного розвитку», які є екстраординарним завданням. Для вирішення потрібно «уряд з максимальною ефективністю, з максимальною динамікою в роботі і гнучкістю в роботі», додав представник Кремля.
Нагадаємо, 15 січня, уряд Росії подав у відставку.
16 січня президент Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна на пост прем’єр-міністра. До цього його кандидатуру підтримали депутати Держдуми. Вперше в історії не було жодного голосу проти. Уряд Дмитра Медведєва пішов у відставку після анонсованих президентом змін до Конституції.