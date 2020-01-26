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    У світі

    У Кремлі пояснили відставку уряду Медведєва

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    Російський лідер повідомив, що в основний закон впишуть поправки, зокрема, мова йде про закріплення пріоритету Конституції Росії над міжнародним правом - У Кремлі пояснили відставку уряду Медведєва
    Російський лідер повідомив, що в основний закон впишуть поправки, зокрема, мова йде про закріплення пріоритету Конституції Росії над міжнародним правом

    Йдеться, в тому числі, про поправки до Конституції

    Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив відставку уряду Дмитра Медведєва. Як розповів представник Кремля в ефірі пропагандистської програми на телеканалі «Росія 24», рішення було прийнято на тлі нових завдань і оцінок, які були озвучені Путіним під час послання Федеральним зборам, пише «Інтерфакс».

    За словами Пєскова, йдеться, в тому числі, про поправки до Конституції. Він додав, що уряд Медведєва пішов у відставку, «щоб дати президенту карт-бланш на досягнення цілей національного розвитку», які є екстраординарним завданням. Для вирішення потрібно «уряд з максимальною ефективністю, з максимальною динамікою в роботі і гнучкістю в роботі», додав представник Кремля.

    В ході послання Федеральним зборам російський лідер оголосив, що в основний закон впишуть поправки, зокрема, мова йде про закріплення пріоритету Конституції Росії над міжнародним правом.

    Нагадаємо, 15 січня, уряд Росії подав у відставку.

    16 січня президент Путін підписав указ про призначення Михайла Мішустіна на пост прем’єр-міністра. До цього його кандидатуру підтримали депутати Держдуми. Вперше в історії не було жодного голосу проти. Уряд Дмитра Медведєва пішов у відставку після анонсованих президентом змін до Конституції.

    Росія Путін закон уряд
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