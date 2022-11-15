Шило від Татарова. Якими статками володіє керівник економічної контррозвідки СБУ

Артем Шило, за даними ЗМІ, за час роботи в СБУ накопичив майна майже на $4 млн

За даними ЗМІ, високопоставлений співробітник СБУ Артем Шило володіє чималою кількістю нерухомості, а його дружина веде успішний бізнес

Очільник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило за десть років на держслужбі накопичив майна майже на $4 млн. Про це йдеться у новому розслідуванні Bihus.Info.

Управління створили на базі колишнього департаменту економічної контррозвідки СБУ, яке ставало частим фігурантом корупційних розслідувань про утиски бізнесу. Його співробітники формують санкційні списки для Ради нацбезпеки і оборони, супроводжувати справи про виведення об’єктів критичної інфраструктури з власності громадян РФ і займаються «дерусифікацією» української економіки. На час війни це одне з ключових управлінь Служби безпеки України.

Як зазначається у розслідуванні, керівника управління Шила називають близьким до заступника керівника офісу президента України Олега Татарова і «смотрящім за залізницею».

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Розслідувачі зазначають, що Артем Шило тривалий час працював у Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки (ДКІБ), де дослужився до заступника керівника департаменту та позачергово отримав звання підполковника. Проте під час чищень у 2021 році Шила звільнили із СБУ.

Втім, майже одразу він влаштувався радником офісу президента України, зареєстрував ФОП та юркомпанію «Прикер».

У серпні 2022 року Шилу запропонували повернутися до СБУ та очолити важливий департамент. За його словами, пропозиція виходила від нинішнього очільника СБУ Василя Малюка, з яким той познайомився у 2021 році. Розслідувачі припускають, що знайомство могло відбутися на дні народження в Татарова, де обидва були присутні.

Загалом у Службі безпеки Артем Шило пропрацював десять років. За цей час родина встигла накопичити чимало майна, походження якого важко пояснити офіційними доходами подружжя.

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Так, за даними розслідувачів, Шилу належать дві трикімнатні квартири в елітному ЖК «Новопечерські Липки», право власності на які він оформив у травні 2022. Ринкова вартість двох квартир сягає близько $720 тис. Проте сам спецслужбовець стверджує, що купив їх за 6,5 млн грн ($250 тис.), бо «ціни впали через війну». Нині за одну таку квартиру забудовник просить $357 тис.

У тому ж домі його дружина Ірина має двокімнатну квартиру вартістю $270 тис. та 360 кв. метрів комерційної нерухомості на $1,8 млн. На Ірину Шило оформлені і 275 кв. метрів площі у клубному будинку в центрі Києва, на Тарасівській. Вартість нерухомості – близько $950 тис.

Серед рухомого майна на Ірину оформлені два автомобілі Mercedes сукупною вартістю 115 тисяч доларів і Toyota Camry за $124 тис. Також родині належить будинок у котеджному містечку Золоче на Київщині.

У розмові із журналістами Шило стверджував, що записана на дружину квартира – тещина, а будинок під Києвом – батьківський, на який той заробив будівництвом і продажом нерухомості, проте бізнес не реєстрував, оскільки той був «дрібним». Крім того, його дружина є успішною бізнесвумен та власницею мережі салонів краси під брендом «365».

Шило-старший працював в МВС, потім – у комунальній охоронній компаній із невисокою зарплатнею. Кілька років був безробітним. Втім, варто було синові перебратися до Києва, як він став власником офісних приміщень у Харкові (528 кв. м), у 2017 році – двох таунхаусів по $74 тис. кожен, а після їх продажу в 2019 – будинку у Золоче.

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Розквіт бізнесу дружини Шила, як зазначається у розслідуванні, також співпав зі шлюбом. Офіційно за десять років вона заробила близько $1 млн, при цьому періодично Ірина Шило скаржилася в Instagram на заледве працюючий бізнес.

Проте якщо до одруження вона мала кілька збиткових точок манікюру та менше 1 млн грн на рахунку ФОП, то після почала відкривати один салон за іншим, а через рахунок ФОП щороку почали проходити суми від одного до кількох мільйонів гривень.

На Шило оформили частку в бізнесі – компанії «Правовий бухгалтерський центр «Альфа-Омега». Серед іншого, компанія надавала послуги у сфері ІТ – тій самій, якою займався Департамент кібербезпеки. Іншою співвласницею компанії стала дружина керівника ДКІБ Едуарда Кріцина (згодом його змінить Олександр Климчук).

За шість років у бізнесі Ірина Шилова отримала понад 5 млн грн дивидендів, проте вона ніколи не і ніде не афішувала ці доходи.

Едуард Кріцин, так само як і Шило, 2021 року залишив СБУ та став директором з економічної та інформаційної безпеки «Укрзалізниці». Примітно, що на члена правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка переписали частку Сергія Тітова у «Дайнлайн Констракшн».

Частки Тітова у «АС Партнерс» і «Третя Хвиля» списали на водія Шилова – Олександра Скуратова.

На нього ж оформлено підприємство «365 бар», яке забезпечує роботу барів у салонах Ірини Шилової, будинок площею 180 кв. метрів під Києвом ($195 тисяч) та автомобілі: Audi S6 2019 року (зараз коштує $58 тисяч), Mercedes GL 63 ($124 тисячі) і Mercedes V 300D ($90-180 тис. залежно від комплектації).

Хоча Скуратов і вважався номінальним власником, на них їздили члени родини Шила, а Mercedes GL 63 потім переписали на Ірину. Крім того, джерела журналістів у Державній прикордонній службі підтверджують, що на Mercedes V 300D Артем Шило цього року кілька разів їздив за кордон. Цього року Олександра Скуратова оформили в «Укрзалізницю».

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Ще одне підприємство, «365 Active», що займається нерухомістю, записане на помічницю Шилової і HR салонів краси Віолетту Банковську. Статутний капітал фірми – близько 23 млн грн.

Нагадаємо, журналісти також з'ясували, що очільник головного управління контррозвідувального захисту об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ Артем Шило причетний до заходу в Україні російського букмекера 1xBet.

До слова, раніше вийшло розслідування Bihus.Info, у якому йшлося, що заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко використовує як службовий автомобіль, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій.

Згодом заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко після гучного скандалу довкола автомобіля, який американська компанія General Motors передала Україні для гуманітарних цілей і, який він використовував як службовий, запевнив, що передасть машину на фронт.