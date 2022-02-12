Макрон проведе телефонні переговори із Зеленським, Шольцем і Байденом

Глави держав намагаються знайти рішення для дестабілізації напруги з Росією

Переговори спрямовані на деескалацію конфлікту з Росією

У суботу, 12 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з президентами України і США Володимиром Зеленським і Джо Байденом, а також з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, повідомляє Ouest France.

«Французький президент повинен провести переговори зі своїми американськими, німецькими та українськими колегами в суботу, після телефонної розмови з Володимиром Путіним і телефонної розмови з Джо Байденом, яка почалася зовсім недавно», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Макрон у розмові з президентом РФ Володимиром Путіним заявив, що щирий діалог не сумісний з військовою ескалацією на кордонах України.

Крім того, Путін поскаржився Макрону на захід, який не хоче «підштовхнути» Україну до виконання Мінських домовленостей.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

Лавров заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують владу України до саботажу Мінських угод.

У прес-службі Держдепу повідомили, що Блінкен обговорив з Лавровим загрозу вторгнення в Україну наступного тижня.

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