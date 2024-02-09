Литва та Польща прагнуть запровадити залізничне вантажне сполучення з Україною

Успіх регулярних поїздів у країнах міг би стимулювати інвестиції та модернізацію залізниць

Співпраця між Польщею та Литвою щодо планування нових логістичних маршрутів з Україною є критичним питанням

Литва та Польща висловили бажання організувати регулярний залізничний вантажний маршрут до України. Про це пише Railfreight.

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Питання порушувалося під час зустрічі міністрів транспорту Литви та Польщі у Варшаві цього тижня. Передбачається, що такий маршрут допоможе створити надійний коридор для експорту українського зерна через балтійські порти.

За словами міністра транспорту Литви Марюса Скуодіса, співпраця між Польщею та Литвою щодо планування нових логістичних маршрутів з Україною є критичним питанням. Посадовець наголосив на тому, що така співпраця необхідна для покращення сполучення між Центральною Європою та Балтією.

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«Успіх регулярних поїздів у країнах міг би стимулювати інвестиції та модернізацію залізниць», – зауважується у дописі.

Крім того, Марюс Скуодіс підкреслив, що Транс’європейська транспортна мережа (Ten-T) дає змогу розвивати залізничний коридор між країнами Балтії та Україною. Нова мережа Ten-T уже передбачає сполучення з Україною через прикордонний пункт «Дорогуськ-Ягодин».

Ten-T також включає залізницю до литовського порту Клайпеда, яка потім може бути використана для забезпечення надійного експортного маршруту українського зерна.

Нагадаємо, керівна коаліція у Латвії досягла політичної домовленості щодо заборони імпортувати зерно з Росії та Білорусі. Питання заборони імпорту зерна з Росії та Білорусі давно обговорюється у Латвії, але до цього часу у коаліції вважали, що це найкраще зробити спільним рішенням на рівні ЄС, а одностороння заборона не буде мати сенсу, тому що російське зерно все одно може потрапляти в Латвію через інші країни ЄС.

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Раніше повідомлялось, що Болгарія наполягає на запровадженні тарифів і квот на імпорт українського зерна до Європейського Союзу і пояснює свою вимогу «значними стражданнями» місцевих фермерів після зняття обмежень на торгівлю українською продукцією.

Тим часом Молдова надала велику знижку на транзит українського зерна до кінця року.