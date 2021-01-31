Королева Єлизавета прийме лідерів G7
До королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські
Королева Єлизавета прийме нового президента США Джо Байдена і інших світових лідерів в Букінгемському палаці перед самітом найбільших економік G7 в червні.
Про це повідомляє газета Sunday Times.
Планується, що до королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські.
У Букінгемському палаці відмовилися коментувати це повідомлення.
Британія оголосила про плани провести перший за майже два роки особистий саміт G7 в червні в Корнуоллі, на південному заході Англії.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що на зустрічі буде сформований консенсус щодо того, що світова економіка повинна оговтатися від пандемії Covid-19 на основі принципів вільної торгівлі та сталого розвитку.
До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.
До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.