До королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські

Королева Єлизавета прийме нового президента США Джо Байдена і інших світових лідерів в Букінгемському палаці перед самітом найбільших економік G7 в червні.

Про це повідомляє газета Sunday Times.

Планується, що до королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські.

У Букінгемському палаці відмовилися коментувати це повідомлення.

Британія оголосила про плани провести перший за майже два роки особистий саміт G7 в червні в Корнуоллі, на південному заході Англії.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що на зустрічі буде сформований консенсус щодо того, що світова економіка повинна оговтатися від пандемії Covid-19 на основі принципів вільної торгівлі та сталого розвитку.

До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США.

«Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.