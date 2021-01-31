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    У світі

    Королева Єлизавета прийме лідерів G7

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    Саміт G7 пройде влітку в Британії - Королева Єлизавета прийме лідерів G7
    Саміт G7 пройде влітку в Британії
    Фото: ЕРА

    До королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські

    Королева Єлизавета прийме нового президента США Джо Байдена і інших світових лідерів в Букінгемському палаці перед самітом найбільших економік G7 в червні.

    Про це повідомляє газета Sunday Times.

    Планується, що до королеви приєднаються принц Вельський, герцогиня Корнуольська, а також герцог та герцогиня Кембриджські.

    У Букінгемському палаці відмовилися коментувати це повідомлення.

    Британія оголосила про плани провести перший за майже два роки особистий саміт G7 в червні в Корнуоллі, на південному заході Англії.

    Прем'єр-міністр Борис Джонсон сподівається, що на зустрічі буде сформований консенсус щодо того, що світова економіка повинна оговтатися від пандемії Covid-19 на основі принципів вільної торгівлі та сталого розвитку.

    До слова, серед усіх необхідних Україні реформ посли «Групи семи (G7) щодо підтримки України» вважають найважливішими досягнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

    До слова, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена до країн-членів G7. 

     Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія та США. 
    «Група семи щодо підтримки України» розпочала свою діяльність 2015 року й відтоді регулярно зустрічається для обговорення нагальних питань.
    Теги: Росія США економіка Німеччина Японія Канада саміт Франція Італія Велика Британія Борис Джонсон
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