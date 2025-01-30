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«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Жертва» Порошенка заговорила. Депутат, якого Порошенко послав на три букви, зробив заяву
Під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт
колаж: glavcom.ua

«Можливо він може посилати н*х свого водія, прес-секретаря, піарників, усіх членів своєї фракції. Мене не може»

Нардеп «Слуги народу» Богдан Яременко прокоментував відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка від пленарних засідань. Він зазначив, що ця історія «не про політику, а про мільярдера-баригу».

Так, рішення щодо Порошенка ухвалили через його нецензурні висловлювання у сварці з нардепом Богданом Яременком у сесійній залі 19 грудня. Тоді Порошенко двічі послав Яременка «на три літери».

«Можливо він може посилати н*х свого водія, прес-секретаря, піарників, усіх членів своєї фракції – він їм платить, то ж якщо вони згодні терпіти, – будь ласка. Мене не може. Якщо замість того, щоб по-мужськи без слюней, рукостискань і награних реверансів підійти і сказати – давай вважати, що цієї ситуації між нами не було, – то не було б розмов про переслідування опозиції і всієї тієї демагогії, яку він зі своїми міньйонами знову полив широким потоком», – написав Яременко.

Нардеп від «Слуги народу» також дорікнув Порошенку за вартість реклами його фонду і за те, що протягом років роботи при владі зміг «заощадити мільярди».

«Мільярдер-барига, якого досі гроші і найнята за них політична свита рятувала від усього, вирішив розказати в тисячі відео-роликів про 1,5, 6, 6,5, 7,5 млрд домопоги зі своєї кишені. Вартість цієї реклами вже зрівнялась з вартістю допомоги, про яку в ній йдеться. А він не любить платить зайве. А головне, він і його піарники не розуміють, що коли людина, яка усе життя працювала депутатом, міністром і президентом розповідає про заощаджені з Мариною мільярди, то виникає питання – а де трильйон? Якщо допомагати фронту він починає лише через скандали навколо свого барства і хамства – я переживу бути посланим ним ще кілька разів», – підсумував Яременко.

Нагадаємо, Регламентний комітет сьогодні зранку проголосував за відсторонення лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка на одне пленарне засідання. В умовах, коли пленарне засідання триває безперервно, санкція може діяти до серпня. Поки що це – рекомендація комітету, яка має бути проголосована у залі всією Радою.

Ініціатором відсторонення став голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, черга до розгляду його заяви з приводу подій більш ніж місячної давнини дійшла тільки зараз. У коментарі «Главкому» він пояснив, що приводом для його звернення до колег по комітету стала поведінка Порошенка наступного дня після провалу голосування постанови по Бойко.

Як відомо, під час парламентського засідання між лідером «Європейської солідарності» Петром Порошенком та нардепом від фракції «Слуга народу» Богданом Яременком виник конфлікт. Ба більше, він ледь не дійшов до бійки. Про це повідомила депутатка Софія Федина.

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Теги: конфлікт відео черга Богдан Яременко Софія гроші депутат історія Петро Порошенко

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