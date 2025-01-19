Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)

Проросійський політик Юрій Бойко – один з тих, проти кого запроваджено санкції

У списку тих, проти кого запроваджено обмеження – 18 прізвищ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №38/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

У списку тих, проти кого запроваджено обмеження – 18 прізвищ. Це пропагандисти, які працюють на Росію, особи, які перейшли на сторону ворога, ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Так, санкції оголошено проти проросійських політиків Нестора Шуфрича, Юрія Бойка, Петра Симоненка, російського композитора Іллі Резніка та оперного співака родом з України Василя Герелло, що підтримував війну Росії проти України.

Особи, проти яких запроваджено санкції:

Нестор Шуфрич. Євген Горохов. Леонід Байсаров. Олександр Однораленко. Леонід Литвинов. Євгеній Мураєв. Олег Волошин. Петро Симоненко. Костянтин Григоришин. Сергій Карякін. Ружена Рубльова. Вадим Писарєв. Ілля Резнік. Василь Герелло. Юрій Башмет. Віктор Садовничий. Світлана Крюкова. Юрій Бойко.

Раніше, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».