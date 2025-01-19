Головна Країна Політика
search button user button menu button

Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)
Проросійський політик Юрій Бойко – один з тих, проти кого запроваджено санкції
фото з відкритих джерел

У списку тих, проти кого запроваджено обмеження – 18 прізвищ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №38/2025 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний документ опубліковано на офіційному сайті глави держави.

У списку тих, проти кого запроваджено обмеження – 18 прізвищ. Це пропагандисти, які працюють на Росію, особи, які перейшли на сторону ворога, ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Так, санкції оголошено проти проросійських політиків Нестора Шуфрича, Юрія Бойка, Петра Симоненка, російського композитора Іллі Резніка та оперного співака родом з України Василя Герелло, що підтримував війну Росії проти України.

Особи, проти яких запроваджено санкції:

  1. Нестор Шуфрич.
  2. Євген Горохов.
  3. Леонід Байсаров.
  4. Олександр Однораленко.
  5. Леонід Литвинов.
  6. Євгеній Мураєв.
  7. Олег Волошин.
  8. Петро Симоненко.
  9. Костянтин Григоришин.
  10. Сергій Карякін.
  11. Ружена Рубльова.
  12. Вадим Писарєв.
  13. Ілля Резнік.
  14. Василь Герелло.  
  15. Юрій Башмет.
  16. Віктор Садовничий.
  17. Світлана Крюкова.
  18. Юрій Бойко.

Раніше, 19 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції Ради національної безпеки і оборони України.

Також керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував запровадження санкцій: «Дуже гарні санкції запроваджені. Там є пропагандисти, над якими працював і Центр протидії дезінформації РНБО».

Читайте також:

Теги: Костянтин Григоришин Петро Симоненко санкції Юрій Бойко Володимир Зеленський Нестор Шуфрич президент обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський під час робочого візиту до Бельгії
Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир
19 грудня, 2024, 15:42
Збір підписів на підтримку висунення в президенти
Вибори президента у Білорусі. ЦВК оприлюднила список кандидатів
23 грудня, 2024, 13:20
Глава держави подякував патріарху Варфоломію за духовну підтримку України
У переддень Різдва Зеленський провів розмову з патріархом Варфоломієм
24 грудня, 2024, 16:42
У російській компаній звинуватили Moldovagaz у регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом
Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я
28 грудня, 2024, 19:28
Раніше суд погодився перенести оголошення вироку республіканцю на період після президентських виборів
Суд відхилив прохання Трампа відкласти оголошення вироку у справі про підкуп акторки фільмів для дорослих
7 сiчня, 08:23
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Зеленський відповів, чи погодиться на переговори з Трампом і Путіним утрьох
5 сiчня, 22:37
Комунальні та екстрені служби вже на місцях – допомагають людям долати наслідки атаки
Росія атакувала Запоріжжя: є поранені
11 сiчня, 02:10
Зеленський доручив збільшити кількість замовлень дронів
Зеленський провів Ставку і дав важливе доручення
11 сiчня, 15:13
Волинська єпархія ПЦУ стверджує, що це не перший релігійний конфлікт у селі
На Волині прихильник Московської церкви побив священника ПЦУ
11 сiчня, 21:42

Політика

Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)
Політики, співаки та пропагандисти: хто потрапив під санкції РНБО (список)
Президент наклав персональні санкції на 18 осіб (список)
Президент наклав персональні санкції на 18 осіб (список)
Ексміністр, підозрюваний у «вугільній справі», розлучився
Ексміністр, підозрюваний у «вугільній справі», розлучився
Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Україна підписала з Британією та Литвою меморандум щодо боротьби з торгівлею вкраденим зерном
Дуже добре попрацювали українські правоохоронці: Зеленський прокоментував гучні затримання
Дуже добре попрацювали українські правоохоронці: Зеленський прокоментував гучні затримання
Меркель засумнівалася, що Україна зможе зберегти незалежність
Меркель засумнівалася, що Україна зможе зберегти незалежність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 січня 2025
40K
Брати-снайпери розповіли, кого з полонених окупанти готові обмінювати на слона
31K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Мільйони гривень. Стала відома сума, яку гімнаст Ковтун і його тренерка отримали з бюджету
5291
На відомому гірськолижному курорті загинула туристка

Новини

Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
Вчора, 23:42
До суду передано справу щодо учасників криворізького наркокартелю: їм інкриміновано шість кримінальних статей
Вчора, 22:45
Родини полонених або зниклих безвісти бійців можуть отримати витяг з реєстру ветеранів у ЦНАПах
Вчора, 22:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua