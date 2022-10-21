Шукає політичний притулок в Китаї: Кулеба ефектно потролив Путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін починає думати про політичний притулок

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що, залишившись на самоті, кремлівський диктатор Володимир Путін починає думати про політичний притулок.

Про це Кулеба сказав в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», коментуючи інформацію, що Путін начебто просив політичного притулку в Китаї

«Я думаю, що він (Путін – Ред.) точно вже, коли залишається сам-на-сам, то починає думати про політичний притулок», – зазначив глава української дипломатії.

Він також нагадав анекдот про російського бізнесмена, який прокидається після анабіозу у 2030 році в Москві, виходить на повну хмарочосів вулицю і супердорогих машин і питає у двірника з годинником «ролекс» на руці про його зарплату, а той відповідає: «Нормальна в мене зарплата – 10 тисяч юанів».

Нагадаємо, триває 239 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим, не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.