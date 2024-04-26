Парламент Швейцарії проголосував за виділення 5,5 млрд доларів для України

«Багатомільярдний пакет задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир в Європі через війну, яку Росія веде проти України»

Комітет парламенту Швейцарії підтримав виділення 5 млрд швейцарських франків (приблизно 5,5 млрд доларів) на відбудову України. Про це повідомляє Reuters.

Представники лівоцентристських та правоцентристських партій проголосували за виділення 10,1 млрд франків додаткових коштів. З них 5 млрд франків підуть на допомогу Україні. Зокрема, гроші нададуть для відбудови пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури, необхідної для «життя і виживання». Інша частина грошей піде на підтримку швейцарської армії.

«Багатомільярдний пакет задуманий як надзвичайний внесок у безпеку Швейцарії та мир в Європі через війну, яку Росія веде проти України», – йдеться у заяві парламентарів.

Зазначається, що на Швейцарію тиснуть західні союзники, щоб вона допомогла Україні, хоча праві націоналісти в парламенті вимагають від країни суворого нейтралітету.

Нагадаємо, група активістів за підтримки ультраправої Швейцарської народної партії зібрали підписи для проведення референдуму щодо нейтрального статусу країни, який передбачатиме заборону впровадження санкцій. Про це пише Bloomberg.

Ініціатори референдуму пропонують закріпити в конституції Швейцарії її статус «постійного, озброєного нейтралітету» й заборонити участь у будь-якому оборонному альянсі, якщо тільки на країну не здійснять напад.

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Також пропонується заблокувати приєднання країни до будь-яких «невійськових заходів примусу», які охоплюють і санкції – якщо тільки їх не схвалить Рада безпеки ООН.

Постійними членами Радбезу є Росія та Китай, тому схвалення ініціативи на практиці означатиме, що Швейцарія ніколи не зможе накласти на ці країни санкції – адже ті зможуть заблокувати відповідне рішення в ООН своїм правом вето.

Коли саме відбудеться референдум про нейтралітет Швейцарії, наразі невідомо. Конституція передбачає, що уряд і парламент повинні обговорити питання та, за потреби, внести контрпропозиції.

Нагадаємо, у разі нападу РФ Швейцарія має намір захищатися разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації та міністерка оборони Віола Амхерд.

До слова, наразі Швейцарія заморозила лише 5% російських фінансових активів, що перебувають в її юрисдикції. Україна сподівається на більше.