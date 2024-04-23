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Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків
Договори, до яких отримали доступ хакери, стосуються стеження за особистим трафіком росіян
фото ілюстративне

Міжнародна хакерська група виклала здобуті матеріали у відкритий доступ

Міжнародне хакерське угруповання Head Mare більше року контролювало сервери провайдера «Теле-Центр», який обслуговував військові частини РФ на Кубані. Серед клієнтів – військова частина і силові структури, йдеться у його повідомленні в мережі Х.

Як повідомляють хакери, абонентом провайдера «Теле-Центр» виявилася військова частина 61661. Здобуті матеріали викладено у відкритий доступ. Серед них містяться договори, які провайдер підписує з «РосКомНадзор» – вони стосуються стеженням за особистим трафіком російських користувачів.

Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 1
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 2
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 3
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 4
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 5
Хакери злили у мережу цікаві дані провайдера, який обслуговує російських силовиків фото 6
фото: Head Mare/X

Як повідомляв «Главком», хакери угрупування Head Mare зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «Роснефти». У документах виявлено паролі та службову документацію. Міжнародна хакерська група Head Mare отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії «Галактика ЕАМ» та розмістила злиті дані у відкритий доступ. 

До слова, українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру «Москоллектора». Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж Москви. Зокрема, робота об’єкта критичної інфраструктури наразі повністю заблокована, тому компанія не зможе реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб.

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Теги: росія військові хакер

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