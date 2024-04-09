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Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Швейцарія відмовиться від нейтралітету у разі нападу РФ
Президентка Швейцарії наголосила, що у випадку нападу її країна зможе організувати оборону з партнерами по НАТО
фото з відкритих джерел

«Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти»

У разі нападу РФ Швейцарія має намір захищатися разом зі своїми європейськими партнерами по НАТО. Про це заявила президентка Швейцарської Конфедерації та міністерка оборони Віола Амхерд, повідомляє Der Standart.

За словами Амхерд, ініціатива з протиповітряної оборони «Європейський небесний щит» передбачає застереження про нейтралітет. «Якщо на Швейцарію буде скоєно напад, то ситуація зміниться, і нейтралітет перестане діяти», – заявила вона.

Президентка країни зазначила, що в цьому випадку Швейцарія зможе «організувати нашу оборону з партнерами» Вона додала, що, як і у випадку з будь-якою іншою системою озброєнь, є надія, що оборонний щит «не буде розгорнуто». Однак, зазначила Амхерд, співпраця допоможе Швейцарії в разі оборони.

Швейцарія бере участь в ініціативі, висунутій Німеччиною, минулого року, яка спрямована, зокрема, на спільні закупівлі, навчання та обмін інформацією, наприклад, даними радарів.

Варто нагадати, що нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики, який проголошує, що країна не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Ця політика є самонав’язаною і призначена для забезпечення зовнішньої безпеки та підтримки миру.

Швейцарія має найстарішу політику військового нейтралітету у світі – вона не брала участі у війнах з тих пір, як її нейтралітет було встановлено Паризьким договором 1815 року.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія хоче провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня. До заходу мають долучитися 100 країн. Джерела видання Bloomberg повідомили, що саміт миру може відбутися 16-17 червня. Проте поки що не зрозуміло, скільки лідерів буде присутнім на цій зустрічі. Ключовим питанням розбіжностей стала участь Китаю.

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Теги: Швейцарія напад нейтралітет НАТО росія

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