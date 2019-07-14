«Слуга народу» хоче почати роботу оновленої Ради у серпні



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Верховна Рада України Фото: Главком

У партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон

У партії «Слуга народу» сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.

Про це розповів в ефірі «Радіо Свобода» керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон.

«Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності», – сказав Корнієнко.

Як відомо, відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

До слова, номер 31 судиться з партією «Слуга народу» щодо виключення зі списку.

Нагадаємо, 8 липня кандидатка у депутати Олена Коробова заявила, що її незаконно виключили зі списку «Слуги народу». Вона спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду. «Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним», - заявила Коробова. Вона вважає, що «деякі члени команди президента» грають у «корупційні гри».

«Після моєї принципової позиції в якості експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейкових постами», - написала Коробкова.

Нагадаємо, раніше політична партія «Слуга народу» прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.