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    Політика

    «Слуга народу» хоче почати роботу оновленої Ради у серпні

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    Верховна Рада України - «Слуга народу» хоче почати роботу оновленої Ради у серпні
    Верховна Рада України
    Фото: Главком

    У партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон

    У партії «Слуга народу» сподіваються провести перше засідання новообраного складу Верховної Ради у серпні.

    Про це розповів в ефірі «Радіо Свобода» керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко.

    За його словами, у партії планують не чекати крайнього терміну, який передбачає закон.

    «Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. 15-е (серпня – ред.) – це так, може, ще рано… До речі, гарна ідея, прив’язати це до Дня Незалежності», – сказав Корнієнко.

    Як відомо, відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

    До слова, номер 31 судиться з партією «Слуга народу» щодо виключення зі списку.

    Нагадаємо, 8 липня кандидатка у депутати Олена Коробова заявила, що її незаконно виключили зі списку «Слуги народу». Вона спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду. «Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним», - заявила Коробова. Вона вважає, що «деякі члени команди президента» грають у «корупційні гри». 

    «Після моєї принципової позиції в якості експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейкових постами», - написала Коробкова.

    Нагадаємо, раніше політична партія «Слуга народу» прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.

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