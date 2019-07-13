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    Суспільство

    Номер 31 судиться з партією «Слуга народу» щодо виключення зі списку

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    Олена Коробова була зареєстрована під номером 31 у партії&nbsp;&laquo;Слуга народу&raquo; - Номер 31 судиться з партією «Слуга народу» щодо виключення зі списку
    Олена Коробова була зареєстрована під номером 31 у партії «Слуга народу»

    Олена Коробова хоче, щоб суд визнав протиправним її виключення зі списків партії, а ЦВК поновила її реєстрацію кандидатки у депутати

    Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, яку виключили з списку партії «Слуга народу» нібито за її власним бажанням, подала позов на партію «Слуга народу» та Центральну виборчу комісію до Шостого адміністративного апеляційного суду. Відомості про справу можна знайти у судовому Реєстрі.

    Позивачка хоче, щоб суд визнав протиправним її виключення зі списків партії, а ЦВК поновила її реєстрацію кандидатки у депутати.

    Коробова була зареєстрована під номером 31 у партії «Слуга народу».

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    Нагадаємо, 8 липня кандидатка у депутати Олена Коробова заявила, що її незаконно виключили зі списку «Слуги народу». Вона спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду. «Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним», - заявила Коробова. Вона вважає, що «деякі члени команди президента» грають у «корупційні гри». 

    «Після моєї принципової позиції в якості експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейкових постами», - написала Коробкова.

    Нагадаємо, раніше політична партія «Слуга народу» прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.

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