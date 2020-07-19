У Раді назвали комітет, який відхиляє найбільше законопроєктів



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Саме до фінансового комітету загалом надійшло на розгляд найбільше проєктів законів – 413

Разом з тим найбільше Рада ухвалила саме законопроєктів, рекомендованих фінансовим комітетом

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної служби, очолюваний народним депутатом від «Слуги народу» Данилом Гетманцевим, відхилив станом на 10 липня найбільше поданих законопроєктів.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на довідку, яка є у його розпорядженні, про розгляд ВР проєктів законів з початку скликання.

Так, з початку скликання Комітет з питань фінансів, податкової та митної служби відхилив 83 законопроєкти. Дещо менше – 76 проєктів законів не підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. До трійки лідерів щодо відхилення законопроєктів потрапив і Комітет з питань правоохоронної діяльності – він не підтримав 42 депутатські ініціативи.

Разом з тим найбільше Рада ухвалила саме законопроєктів, рекомендованих фінансовим комітетом – 35, а найменше – Комітетом з питань молоді та спорту (2 проєкти законів).

Також і на доопрацюванні сьогодні найбільше законопроєктів перебуває у комітеті Гетманцева (304), найменше – в Комітеті з питань інтеграції України з Європейським Союзом (2).

При цьому необхідно зазначити, що саме до фінансового комітету загалом надійшло на розгляд найбільше проєктів законів – 413. Найменше – до Комітету з питань цифрової трансформації – 16.

Загалом з початку скликання до 10 липня було зареєстровано 2 076 проєктів законів.

Як уточнила в інтерв’ю hromadske народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, її комітет відхиляє зазвичай ті проєкти законів, які не внесені у Бюджетний кодекс.

«Це називається «популістичні закони», коли народні депутати подають законопроєкт без фінансово обґрунтування, і кажуть суспільству, що вони внесли законопроєкт», – пояснила вона.

За словами Третьякової, якщо робити якийсь крок у соціальній політиці, то він має бути «забезпечений гривнею».

«Якщо він не забезпечений гривнею, то це профанація соціальної політики. У нас дуже багато законів, які не діють», – додала депутат.