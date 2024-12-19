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Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фракцію «Слуга народу» покинув нардеп, який голосував проти відкриття е-декларацій
Раніше Микиша також голосував за скандальну містобудівну реформу №5655
фото: Facebook/Дмитро Микиша

Депутат Дмитро Микиша покинув фракцію монобільшості

Народний депутат Дмитро Микиша вийшов з фракції «Слуга народу». Про це повідомили парламентарі Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Як зазначив Железняк, Микиша є мажоритарником – членом групи «Розумна політика» Дмитра Разумкова.

«У коаліції залишається 232 людей. І це при тому, що серед них два просто втекли, і ще 6-7 під підозрою НАБУ, і два не ходять від слова зовсім», – написав він.

Раніше Микиша єдиний проголосував проти відкриття е-декларацій нібито через загрозу безпеці людям, які нині воюють проти російського агресора.

Наприкінці 2022 року Микиша проголосував за містобудівну реформу (#5655), яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. Публічне обговорення проєкту не проводилося. ГО, ЗМІ та Асоціація міст України закликали нардепів доопрацювати проєкт. За кілька годин після скандального голосування петиція з вимогою до президента накласти вето набрала понад 25 тис. голосів. НАЗК повідомила, що подані антикорупційні зауваження враховані не повною мірою

Нагадаємо, за п'ять років роботи Верховної Ради дев'ятого скликання народні обранці ініціювали понад 12 тис. законів і постанов. Найбільшу активність проявили представники фракції «Слуги народу».

Раніше стало відомо, що до початку повномасштабного вторгнення фракції «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос» частіше натискали «проти» під час голосувань, однак після 24 лютого 2022 року ця тенденція змінилась.

Як повідомлялося, фракція більшості у Верховній Раді «Слуга народу» спромоглася самостійно забезпечити 226+ голосів, необхідних для ухвалення рішень, лише у 14% усіх голосувань за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання.

До слова, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики від «Слуги народу» Данило Гетманцев у інтерв'ю «Главкому» раніше заявляв, що депутати, які хочуть скласти мандат, бояться відповідальності за важливі, але непопулярні рішення, які зараз приймає Рада.

Теги: депутат партія Слуга народу фракція Верховна Рада

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