На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову і Баканова

На засіданні буде Володимир Зеленський

Виїзне засідання «Слуги народу» відвідають урядовці і представники Офісу президента

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що на виїзне засідання фракції запросять генпрокурорку України Ірину Венедіктову і главу Служби безпеки України Івана Баканова. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Це буде велике виїзне засідання нашої фракції щодо стратегічних питань. Також будемо запрошувати представників силових відомств – генеральну прокурорку, голову СБУ для того, щоб ми обов'язково підняли ті питання, які хвилюють людей», – зазначив Корнієнко.

Заступник голови фракції «Слуга народу» також повідомив, що в засіданні візьмуть участь голова держави Володимир Зеленський, представники Офісу президента України і уряду.

До слова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова наразі не запрошували на нараду фракції «Слуга народу».

Нагадаємо, Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює зібрання депутатів «Слуги народу» у Трускавці.

Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».