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    На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову і Баканова

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    На засіданні буде Володимир Зеленський - На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову і Баканова

    На засіданні буде Володимир Зеленський

    Фото з відкритих джерел

    Виїзне засідання «Слуги народу» відвідають урядовці і представники Офісу президента

    Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що на виїзне засідання фракції запросять генпрокурорку України Ірину Венедіктову і главу Служби безпеки України Івана Баканова. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

    «Це буде велике виїзне засідання нашої фракції щодо стратегічних питань. Також будемо запрошувати представників силових відомств – генеральну прокурорку, голову СБУ для того, щоб ми обов'язково підняли ті питання, які хвилюють людей», – зазначив Корнієнко.

    Заступник голови фракції «Слуга народу» також повідомив, що в засіданні візьмуть участь голова держави Володимир Зеленський, представники Офісу президента України і уряду.

    До слова, спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова наразі не запрошували на нараду фракції «Слуга народу».

    Нагадаємо, Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює зібрання депутатів «Слуги народу» у Трускавці.

    Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

    Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».

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    Теги: СБУ Володимир Зеленський навчання Олександр Корнієнко
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    На велику нараду «слуг народу» запросять Венедіктову і Баканова