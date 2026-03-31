Військовий облік жінок: у Раді з'явився законопроєкт

glavcom.ua
У Раді з'явився законопроєкт «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо процедури виключення з військового обліку жінок, взятих на такий облік з порушенням законодавства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

Авторами законопроєкту є нардепи Дмитро Разумков, Георгій Мазурашу, Мар’яна Безугла, Оксана Дмитрієва та Дмитро Микиша.

Документ передано на розгляд керівництва парламенту. Повний текст законопроєкту наразі відсутній на сайті Ради.

«Сьогодні жінки, які ніколи не служили, не мають військово-облікової спеціальності і не є медиками, раптом опиняються в розшуку ТЦК, в реєстрі «ухилянтів» і отримують штрафи у 17 тисяч гривень. І такі випадки вже далеко не поодинокі», – зазначив автор законопроєкту Дмитро Разумков. Проте наразі механізму, який може виправити таку помилку, у ТЦК немає.

Раніше Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №12076, який серед іншого передбачає взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити базову військову службу. 

