Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна

Пакет законів відкриває сотні мільйонів євро вже найближчим часом і ще більше — після фінального рішення

Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» зз посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Парламент підтримав два ключові законопроєкти, які є умовою для отримання чергового траншу від ЄС. Йдеться про закон №14005 щодо цифровізації виконавчого провадження, а також №12087-д – про інтеграцію енергоринку України до ринку Європейського Союзу. Обидва документи ухвалені в цілому.

За словами прем’єр-міністра, ці рішення дозволять Україні отримати 875 млн євро вже в межах найближчого фінансування. Крім того, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14412 про розмежування повноважень між рівнями влади. Після його остаточного ухвалення Україна зможе залучити ще 440 млн євро.

Окремо Свириденко відзначила підтримку законопроєкту №12221, який відкриває можливість для початку переговорів щодо укладення угоди ACAA – так званого «промислового безвізу» з ЄС.

Також парламент ухвалив законопроєкт №15110 про військовий збір, який є важливим для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. «Верховна Рада і Уряд працюють як одна команда в інтересах держави», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу. Рішення підтримали 245 народних депутатів під час пленарного засідання.