Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
Рада дала старт новому фінансуванню від ЄС
Пакет законів відкриває сотні мільйонів євро вже найближчим часом і ще більше — після фінального рішення

Верховна Рада ухвалила низку ключових законів, необхідних для отримання фінансування від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» зз посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна фото 1
Парламент підтримав два ключові законопроєкти, які є умовою для отримання чергового траншу від ЄС. Йдеться про закон №14005 щодо цифровізації виконавчого провадження, а також №12087-д – про інтеграцію енергоринку України до ринку Європейського Союзу. Обидва документи ухвалені в цілому.

За словами прем’єр-міністра, ці рішення дозволять Україні отримати 875 млн євро вже в межах найближчого фінансування. Крім того, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14412 про розмежування повноважень між рівнями влади. Після його остаточного ухвалення Україна зможе залучити ще 440 млн євро.

Окремо Свириденко відзначила підтримку законопроєкту №12221, який відкриває можливість для початку переговорів щодо укладення угоди ACAA – так званого «промислового безвізу» з ЄС.

Також парламент ухвалив законопроєкт №15110 про військовий збір, який є важливим для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. «Верховна Рада і Уряд працюють як одна команда в інтересах держави», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12087-д щодо об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу. Рішення підтримали 245 народних депутатів під час пленарного засідання. 

Читайте також:

Читайте також

Глава уряду заявила про «готовність до спільної роботи над важливими для держави рішеннями»
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Свириденко зібрала очільників комітетів Ради
Вчора, 10:57
Сибіга зустрів Каллас на вокзалі
Річниця звільнення Бучі. Кая Каллас та урядовці країн ЄС прибули до Києва
31 березня, 08:20
Трамп, Зеленський та лідери ЄС у Білому домі
Вихід з глухого кута переговорів можливий. За якої умови?
28 березня, 10:38
ЄС міг підтримати Трампа в обмін на гарантії для України
DW: війна на Близькому Сході дала шанс Україні на гарантії безпеки – як ЄС його втратив
21 березня, 01:29
Фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз у будь-якому разі надасть фінансову підтримку Україні
Кредит €90 млрд від ЄС: фон дер Ляєн запевнила Україну у фінансовій підтримці
20 березня, 02:51
Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук
Чому Рада буксує під час голосувань? Заступник голови фракції «Слуга народу» розкрив правду
18 березня, 19:10
Країни ЄС без перешкод продовжили дію всіх санкцій проти Росії, запроваджених після початку її агресії проти України.
ЄС розширив санкційний список проти Росії
16 березня, 13:39
Тимошенко привернула увагу мережі своєю новою зачіскою
Тимошенко виступила на засіданні Ради із незвичною зачіскою (фото, відео)
11 березня, 15:42
На тлі зростання цін на АЗС Антимонопольний комітет розпочав перевірку ситуації на ринку світлих нафтопродуктів
Підвищення цін на пальне. Депутати викликали до Ради голову Антимонопольного комітету
10 березня, 13:03

Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
Рада наблизила новий транш ЄС: скільки отримає Україна
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
ВАКС виніс вирок судді з Сумщини за хабар у $26 тис.: подробиці
На Хмельниччині зміниться тривалість комендантської години у великодню ніч
На Хмельниччині зміниться тривалість комендантської години у великодню ніч
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
Наступ РФ під Покровськом захлинувся: що відомо
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
Рада запустила цифрове стягнення боргів: що зміниться для українців
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
