«Слуга» Володіна склала депутатський мандат: скільки тепер народних обранців

glavcom.ua
Верховна Рада підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень Володіною
Верховна Рада достроково припинила повноваження нардепки від «Слуги народу» Дар'ї Володіної

Верховна Рада України на засіданні 8 квітня підтримала проєкт постанови про складання депутатських повноважень народною депутаткою від фракції «Слуга народу» Дар'єю Володіною.
Про це стало відомо під час засідання парламенту, інформує «Главком».

Відповідне рішення підтримали 253 народні обранці. «За – 253. Рішення прийнято», – оголосив результати голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Що відомо про Володіну

Дар'я Володіна народилася 16 квітня 1991 року. Закінчила економічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Навчалась в Дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ України. Засновниця рекламного агентства, також обіймала посаду менеджера з роботи з репутаційними ризиками.

У 2019 році була обрана до Верховної Ради девʼятого скликання від партії «Слуга народу» (№65 у списку) як безпартійна. Є членом парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

У 2021 році депутатка увійшла до міжфракційного об’єднання Дмитра Разумкова «Розумна політика». Оскільки Володіна була обрана за загальним списком партії «Слуга народу», її місце у парламенті має зайняти наступний у списку.

Скільки тепер народних депутатів

Після рішення Володіної 8 квітня кількість народних депутатів зменшилася до 392. Ці дані вже значаться на офіційному порталі Верховної Ради.

Для порівняння, конституційний склад Верховної Ради має налічувати 450 народних обранців. Проте через неможливість провести вибори на окупованих територіях та низку дострокових складань повноважень, кількість фактичних депутатів продовжує скорочуватися.

«Главком» писав, що Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи підтримав заяву народної депутатки Дар'ї Володіної про складання мандату.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати, які бажають скласти мандат під час воєнного стану, повинні або продовжувати працювати в парламенті, або йти служити на фронт.

Згодом лідера фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський не говорив про примусову мобілізацію народних депутатів. Йшлося лише про обговорення змін до законодавства, які дозволять депутатам стати військовослужбовцями.

