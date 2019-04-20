Соратники Зеленського у підвішеному стані? «Він не брав жодних зобов’язань»



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Дмитро Разумков каже, що зобов’язання Зеленського перед виборцями є у його програмі

Навколо Зеленського об’єдналися люди, щоб він міг змінити ту політичну систему, яка склалася сьогодні, - Разумков

Головний політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявляє, що у представлених членів команди Зеленського немає домовленостей про якесь політичне майбутнє. Про це політтехнолог сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Разумкова, навколо Зеленського об’єдналися люди, щоб він міг змінити ту політичну систему, яка склалася сьогодні.

«Зеленський не брав на себе жодних зобов’язань щодо людей зі своєї команди», - запевняє політтехнолог.

А от всі зобов’язання Зеленського перед виборцями, за словами Разумкова, є у його програмі.

«Є програма Зеленського. Вона частково озвучена ним. Скільки нам «прилітало» за те, що ми підключили народ до написання такої програми, хоча саме такою вона і має бути – з фідбеком від виборця, а не так, як її роблять наші опоненти, коли беруть соціологічне дослідження і з його допомогою формують перелік найактуальніших проблем», - зауважує політичний консультант Зеленського.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував своїм прихильникам самим написати свою передвиборчу програму, а також висловити пропозиції кандидатур посадовців на найвищі державні пости в Україні. Основні тези передвиборчої програми спрямовані на реформування економіки України шляхом запровадження «нульової декларації» для бізнесу, переходу від солідарної до накопичувальної пенсійної системи, перетворення України на «електронну країну».

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