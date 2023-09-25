Олігарх Абрамович сховав найбільшу колекцію сучасного мистецтва – The Guardian

Абрамович та його колишня дружина добре розбираються у сучасному мистецтві

Путінський олігарх має велику колекцію мистецтва, а от її місцерозташування невідоме

Підсанкційний російський олігарх, ексвласник футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович разом зі своєю колишньою дружиною Дар'єю Жуковою могли зібрати найбільшу колекцію творів сучасного мистецтва. Такого висновку дійшла газета The Guardian разом з іншими медіа-ресурсами, проаналізувавши файли кіпрського бізнес-реєстратора MeritServus.

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За оцінками експертів, загальна вартість колекції, до якої входять понад 300 предметів мистецтва, може становити близько $1 млрд. Видання уточнює, у 2018 році колекція складалася із 367 шедеврів загальною вартістю $963 млн.

Зібрання включає роботи Клода Моне та Піта Мондріана, Анрі Матісса та Пабло Пікассо, Едгара Дега та Егона Шиле, російських модерністів, таких як Наталія Гончарова та Віра Рохліна, полотна Рене Магрітта та Казимира Малевича. Також у колекцію увійшли і картини сучасних художників, наприклад, Люсьєна Фрейда, Френсіса Бекона, Паули Регу, Франка Ауербаха та Девіда Хокні.

Абрамович міг насолоджуватися своєю колекцією не лише в Лондоні, а й на своїй яхті та в Château de la Croë, своєму особняку 1920-х років на півострові Кап д'Антіб на Лазурному березі, де колись жили колишній король Едуард VIII і Волліс Сімпсон.

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Справжнє місцезнаходження колекції зараз невідоме. «З одного цього зібрання можна було б створити цілий музей. Прикро, якщо не знайдеться якесь рішення, ця колекція буде на довгі роки невидимою для поціновувачів мистецтва», – зазначив професор Голдсмітс-коледжу Лондонського університету Ендрю Рентон.

Як пише Guardian у червні 2008 року, у рік їхнього одруження, пара Абрамович-Жукова організувала офіційний запуск свого нового проекту, Музею сучасного мистецтва Garage у російській столиці, нової галереї, яка спочатку розміщувалась у занедбаному радянському автобусному парку. Сьогодні, поряд з керівництвом центром Garage, саме Жукова є опікуном Музею мистецтв округу Лос-Анджелес і Музею мистецтв Метрополітен.

За даними видання Der Spiegel, формування колекції могло розпочатися ще 2008 року. Імовірно, бенефіціаром основної частини колекції зараз є Дар'я Жукова, яка має громадянство США. Нібито через мережу пов'язаних компаній колекцією управляє кіпрський траст Ermis Trust Settlement. При цьому компанія MeritServus зараз перебуває під санкціями. А до структури власників кіпрського трасту на початку лютого минулого року було внесено зміни, згідно з якими 51% належить Жуковій. Сам Абрамович зараз перебуває під санкціями Великої Британії, Євросоюзу, Швейцарії, Австралії та Канади.

Згідно з правилами ЄС, Великої Британії та США, будь-які активи, що перевищують 50% власності особи, яка перебуває під санкціями, можуть бути заморожені.

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На відміну від свого колишнього чоловіка, з яким вона розлучилася в 2016 році, Жукова, яка зараз вийшла заміж повторно, є громадянкою США і не підпадає під санкції в жодній юрисдикції. Вона також засудила «військові дії» Росії в Україні.

Жукова публічно засудила російське вторгнення, заявивши одразу після початку бойових дій: «Як людина, яка народилася в Росії, я однозначно засуджую ці воєнні дії, і я солідарна з українським народом, а також з мільйонами росіян, які відчувають так само», – сказала вона.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович придбав особняк на березі протоки Босфор у Туреччині. Як пише турецьке видання Hurriyet, маєток раніше належав скандальному лідеру кримінального угрупування та сектанту Аднану Октару.

Маєток розташований на ділянці площею 9600 кв.м, загальна площа будівель – близько 2 тис. кв. м. Абрамович надає великого значення безпеці та конфіденційності, тому шукав відокремлене місце, віддалене від сторонніх очей, повідомили джерела видання.

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