Соратниця президента розкритикувала виправдувальний вирок ВАКС «релігійній» судді Брагіній

Скандал довкола судді Київського окружного адміністративного суду Олександри Брагіної тягнеться з осені 2022 року

У ВАКС є такі справи, коли важко погодитися з рішенням суду: наприклад, рішення Апеляційної палати ВАКС щодо звільнення від відповідальності судді Брагіної, яка подала паперову декларацію замість електронної, пояснюючи це своїми релігійними переконаннями. Про це «Главкому» розповіла голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

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«Але не погоджуватися – це за межами моїх депутатських повноважень, я висловлюю думку просто як юрист. До слова, я якраз погоджуюся з окремою думкою одного із суддів колегії, яка ухвалила цей виправдувальний вирок», – пояснила Радіна.

Нардепка зазначила, що розуміє всі виклики, які стоять перед цим судом – там мало суддів, багато справ і справи непрості. Але у деяких справах ВАКС міг би і краще організувати розгляд.

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Попри недоліки роботи суду, фактично вперше в історії незалежної України ми бачимо, що суддів, яких ловлять на хабарі, реально саджають за грати. За три з половиною роки існування ВАКС виніс більше реальних вироків щодо суддів-хабарників, ніж уся решта судів з проголошення Незалежності до 2019 року.

Іноді строки притягнення до відповідальності закінчуються до того, як ВАКС має можливість розглянути справу. Це трапляється тому, що справи передаються до суду в останні місяці строку давності. Дуже часто адвокати захисту своєю поведінкою не дають розглянути справу, часто не з’являються на засідання.

Нагадаємо, що скандальна історія довкола судді Київського окружного адміністративного суду Олександри Брагіної тягнеться з осені 2022 року. Тоді НАБУ і спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили їй підозру.

У середині січня 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав винною суддю Брагіну і призначив 51 тис. грн штрафу. Було доведено, що служителька Феміди не подала електронної декларації за 2020 рік через сайт НАЗК. Водночас направила паперовий варіант свої декларації на адресу Нацагентства з питань запобігання корупції.

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У суді обвинувачена пояснила: через електронний цифровий ключ, яким вона раніше користувалася, відчувала тягар та провину перед представниками церкви, які негативно ставляться до оцифрування імені. Ба більше, ще у 2005 році суддя Брагіна через релігійні переконання відмовилася від ідентифікаційного номера, про що є відповідна відмітка в її паспорті.

Як відомо, у 2020 році Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Київського окружного адмінсуду Олександру Брагіну. Суддю на шість місяців відсторонили від здійснення правосуддя – з позбавленням доплат до посадового окладу та обов’язковим направленням до Національної школи суддів України для проходження курсів підвищення кваліфікації. Таке покарання було пов’язано зі зневажливою поведінкою судді до учасника процесу. Зокрема, вона зневажливо спілкувалась з адвокатом, позивачем та його неповнолітньою донькою.