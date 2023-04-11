Білорус отримав сім діб за гратами через чохол до мобільного телефону

Мешканець білоруського Бреста отримав тиждень ув'язнення через зображення на футлярі від свого мобільного телефону

Жителя Бреста засудили на сім діб через чохол мобільного телефону. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі правозахисний центр «Весна».

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Таке рішення 10 квітня 2023 року ухвалив суддя Березького райсуду Дмитро Ковалевич в адміністративній справі проти 54-річного токаря СПК «Нарутовичі» Юрія Лисюка.

Приводом для ув'язнення стало те, що коли Лисюк був на роботі, до нього в кабінет зайшов рапцівник Березівського відділку поліції. Поліцейський побачив чохол його мобільного, без пояснень затягнув Юрія в машину та відвіз у відділок. Тільки по дорозі до відділку Лисюку пояснили, що причиною затримання був, нібито, одиночний пікет за статтею 24.23 КУпАП. Виявляється, біло-червоний чохол телефону, який селянин купив кілька років тому, тепер «кримінальний».При цьому не уточнюється, що саме було зображено на самому біло-червоному чохлі.

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Аналогічне рішення виніс і суддя місцевого суду міста Брест Дмитро Ковалевич. Суд засвідчив, що використання білорусом Юрієм Лисюком чохла для смартфона є поодиноким пікетом. Чотири доби білорус має провести в ізоляторі тимчасового тримання Березовського відділку поліції. Суддя Ковалевич врахував попередні 3 дні, які Юрій Лисюк уже відсидів перед судом.