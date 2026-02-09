Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соціологія демонструє суттєве зростання рейтингу потенційного політпроєкту Буданова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Соціологія демонструє суттєве зростання рейтингу потенційного політпроєкту Буданова

За ще неіснуючу партію Буданова вже готові проголосувати 10,2% респондентів

На потенційних виборах до Верховної Ради політичний проєкт керівника Офісу Президента Кирила Буданова увійшов би до трійки лідерів за рівнем електоральної підтримки українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією New Image Marketing Group.

Згідно з дослідженням, за партію Буданова готові проголосувати 10,2% респондентів. Порівняно з груднем 2025 року, коли рівень її підтримки становив 5,4%, рейтинг проєкту зріс майже вдвічі і це найвищий показник зростання серед провідних політичних сил.

Соціологія демонструє суттєве зростання рейтингу потенційного політпроєкту Буданова фото 1

Для порівняння, підтримка партії «Європейська солідарність» також становить 10,2%, однак із грудня її рейтинг зріс лише на 1,8%. Партія Валерія Залужного зберігає лідерство з показником 11,1%, водночас її підтримка відносно грудня зменшилася на 2,1%.

Негативну динаміку також демонструють політичні сили, асоційовані з президентом Володимиром Зеленським і Дмитром Разумковим. Зокрема, рейтинг проєкту Володимира Зеленського знизився до 9,9%, а підтримка партії Дмитра Разумкова – до 4,8%.

Теги: рейтинг партії Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
«Дикий Захід» України. Кого ти обрало, Закарпаття?
4 лютого, 09:30
Народні депутати масово забирають грошима невикористані відпустки за останні шість років
Головні «трудоголіки» Верховної Ради. Хто з депутатів отримав солідні доплати за невикористані відпустки Наші гроші
Сьогодні, 09:05
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг
21 сiчня, 14:09
Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру
Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США
17 сiчня, 15:46
Чергове засідання в справі «НАБУ проти Юлії Тимошенко» заплановано на 19 січня
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко
18 сiчня, 20:47
Вулиці Києва перетворилися на ковзанку, пересуватися якою небезпечно
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
20 сiчня, 12:26
Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мир ближче, але швидкого завершення не буде
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни
20 сiчня, 20:09
23 січня 2026 року за Юлію Тимошенко було внесено 33 млн грн застави
На Заході обговорюють справу Тимошенко та ризики політичного тиску
23 сiчня, 18:37
Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан
У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок
24 сiчня, 21:48

Політика

Соціологія демонструє суттєве зростання рейтингу потенційного політпроєкту Буданова
Соціологія демонструє суттєве зростання рейтингу потенційного політпроєкту Буданова
Україна вже змінює військове мислення НАТО, – посол Великої Британії Ніл Кромптон
Україна вже змінює військове мислення НАТО, – посол Великої Британії Ніл Кромптон
Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради
Регламентний комітет рекомендував відсторонити Безуглу від засідання Ради
Апеляція ВАКС відправила нардепа Гунька за ґрати
Апеляція ВАКС відправила нардепа Гунька за ґрати
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
Росії знадобиться не менше двох років, щоб окупувати Донеччину, – співзасновник DeepStateUA
Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК
Захист України: Франція передасть додатковий радар для ЗРК

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua