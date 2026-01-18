Головна Країна Події в Україні
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Стало відомо, коли відбудеться чергове засідання у справі Юлії Тимошенко
Чергове засідання в справі «НАБУ проти Юлії Тимошенко» заплановано на 19 січня
Раніше суд обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина», їй призначено заставу у розмірі 33 млн грн

У понеділок, 19 січня, у приміщенні Вищого Антикорупційного суду України відбудеться чергове засідання в справі «НАБУ проти Юлії Тимошенко». Як інформує «Главком», про це повідомляє партія «Батьківщина».

Початок засідання – о 9:00. Адреса суду:  проспект Берестейський, 41.

Як відомо, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Також народний депутат Сергій Власенко спрогнозував, чи піде Тимошенко на угоду зі слідством. В інтерв'ю «Главкому» політик зазначив, що система правосуддя в Україні зміщується в бік комерційних розрахунків: фігурантам пропонують визнати провину та сплатити кошти в обмін на свободу.

Крім того, Власенко відреагував на дії антикорупційних органів щодо лідерки партії Юлії Тимошенко. На його думку, оприлюднені НАБУ аудіозаписи є лише черговим елементом «політичного шоу», мета якого – дискредитація опонентів влади, а не реальна боротьба з коаліційною корупцією.

 

 

