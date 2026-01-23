Головна Країна Політика
На Заході обговорюють справу Тимошенко та ризики політичного тиску

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
На Заході обговорюють справу Тимошенко та ризики політичного тиску
23 січня 2026 року за Юлію Тимошенко було внесено 33 млн грн застави
фото: Reuters

У статті наголошується, що Тимошенко підтримує активні контакти з американськими та європейськими політиками

Справа Юлії Тимошенко викликала занепокоєння у західних партнерів України. Обшуки в офісі партії «Батьківщина» та повідомлення про підозру лідерці опозиції сприймають як тест для демократичних інститутів. Про це йдеться в статті британського видання International Business Times, яку цитує «РБК-Україна».

Як зазначає видання, останні події навколо опозиційної лідерки Юлії Тимошенко знову актуалізували питання щодо межі між законною боротьбою з корупцією та використанням правоохоронних органів у політичних цілях. 

«Цей епізод знову порушив делікатне питання для України: де пролягає межа між легітимною боротьбою з корупцією та використанням правоохоронних інструментів у політичній конкуренції, особливо під час війни та на тлі невизначеності щодо майбутніх виборів», – зазначає видання.

У статті наголошується, що Тимошенко підтримує активні контакти з американськими та європейськими політиками та регулярно бере участь у міжнародних заходах, тому будь-які процесуальні дії щодо неї привертають особливу увагу на Заході.

IBT також пише про деталі справи, наголошуючи, що українські правоохоронні органи мотивують свої дії розслідуванням спроб підкупу народних депутатів.

Водночас у статті наводяться думки експертів, які зауважують, що активізація справи збіглася в часі з посиленням публічної критики уряду з боку політикині. 

Видання підкреслює, що в умовах воєнного стану прозорість подібних розслідувань є критично важливою для збереження довіри західних партнерів до демократичних інституцій України.

«Оскільки Україна продовжує чинити опір російській агресії, довіра до демократичних інституцій може виявитися такою ж важливою, як і військовий успіх. Те, як влада веде політично чутливі розслідування, матиме наслідки далеко за межами поточної кризи», – резюмується в статті.

