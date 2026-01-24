У Києві вибухотехніки знешкодили балістичну ракету, яка впала біля багатоповерхівок

Фрагмент ракети Іскандер-М із бойовим зарядом мав вагу близько пів тонни

У Києві вибухотехніки поліції Києва знешкодили нездетоновану бойову частину балістичної ракети, яку війська РФ вночі запустили по столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

«Фрагменти ракети Іскандер-М із бойовим зарядом вагою близько пів тонни знаходились поруч із житловими будинками та автозаправною станцією у Дніпровському районі та становили велику загрозу», – ідеться у повідомленні.

Фахівці спільно із саперами ДСНС перевели боєприпас у безпечний стан та за допомоги спеціальної техніки вилучили для подальшого знешкодження в умовах полігону.

Як відомо, після удару російської терористичної армії по Києву у ніч проти 24 січня в українській столиці діють екстрені відключення електроенергії. Найскладніша ситуація склалася на лівому березі.

Також мер Києва Віталій Кличко розповів, що 3 300 багатоповерхівок залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі.

Нагадаємо, після чергової важкої ночі для української енергетики частина Києва знову опинилася в темряві. Масований обстріл 24 січня призвів до серйозних пошкоджень електромереж столиці. Найскладніша ситуація наразі зафіксована у Деснянському районі, де без електропостачання залишилися десятки тисяч родин. Компанія ДТЕК повідомила про перехід на екстрені режими роботи через критичну ситуацію в енергосистемі.

До слова, на тлі масованих атак на українську енергосистему Європейський Союз посилює підтримку українських громад. Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про надходження великої партії генераторів, які допоможуть підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. Нова поставка очікується в Україні вже протягом наступного тижня.