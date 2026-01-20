Головна Країна Політика
Буданов дав обережний прогноз щодо завершення війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Керівник ОП Кирило Буданов заявив, що мир ближче, але швидкого завершення не буде
скріншот з виступу

Керівник ОП Кирило Буданов говорить про стриманий оптимізм, але не обіцяє швидкого миру

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив у Давосі, що Україна рухається до кардинального вирішення війни з Росією, однак жодних гарантій швидкого миру немає, а результат значною мірою залежить від позиції Москви. Про це повідомляє «Главком».

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі 20 січня, Буданов окреслив нинішній етап війни як переломний, але не завершальний. «Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка є найкривавішою в Європі після Другої світової», – сказав він.

Водночас керівник ОП підкреслив, що обіцянки миттєвого миру – неправдиві. «Не можна сказати, що ось завтра наступить мир гарантовано. Якщо хтось так говорить – це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль», – наголосив Буданов.

Він зазначив, що ключову роль у процесі відіграють Україна та Сполучені Штати. «Робляться зусилля з нашого боку і з боку США. Подобається це комусь чи ні, але цей рух існує, і ми просуваємось», – додав керівник ОП.

Разом із тим він зауважив, що швидкість і результат мирного процесу значною мірою залежать від Росії. «Чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі – багато в чому залежить від Російської Федерації. Ви розумієте, з ким ми маємо справу», – сказав Буданов.

Свою оцінку поточного моменту він охарактеризував як обережно позитивну. «Стриманий оптимізм — це той термін, який я би використав», – підкреслив він. Окремо Буданов спростував твердження, що Україна нібито відсутня в мирному процесі.

За його словами, це підтверджує робота української делегації зі США над гарантіями безпеки та планом відновлення. «Нам потрібен справедливий мир, і його можна досягти лише разом із партнерами», – заявив керівник ОП, закликавши союзників до єдності.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що поки не поїде до Давоса через необхідність реагувати на наслідки чергових російських ударів по енергетиці та координувати допомогу людям на місцях.

Теги: війна Кирило Буданов форум в давосі

