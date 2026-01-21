Головна Техно Авто
Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Меншість ринку розподілилася між п'ятьма кольорами

Український авторинок у 2025 році продемонстрував чітку прихильність до практичності та стриманості. Абсолютним лідером серед уподобань водіїв став сірий колір, який охопив понад третину ринку нових легковиків. В трійці лідерів опинилися одразу два електромобілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укравтопром.

Основні лідери ринку

  • Сірий колір (34%): Абсолютний фаворит року. Найчастіше покупці обирали в цьому кольорі електромобіль BYD Song Plus.
  • Білий колір (30%): Посів почесне друге місце. Найпопулярнішою моделлю в білому забарвленні став надійний кросовер Renault Duster.
  • Чорний колір (16%): Трійку лідерів замикає класичний чорний. Найактивніше в цьому кольорі реєстрували нові електрокросовери Volkswagen ID.Unyx.

Кольорові акценти та рідкісні відтінки

Четверту позицію на ринку посів зелений колір (7%), де лідером знову став Renault Duster. П’ятірку найпопулярніших замикає синій колір (6%), у якому найчастіше купували преміальний Audi Q4.

Решта ринку розподілилася між менш поширеними відтінками:

  • Бежевий – 3%
  • Червоний – 2%
  • Коричневий – 1%
  • Жовтий – 0,5%
  • Фіолетовий – 0,4%

Нагадаємо, частка «свіжопригнаних» автомобілів на вторинному ринку сягнула рекордних 77%. Це на 24% більше порівняно з 2024 роком. Головним драйвером ажіотажу наприкінці минулого року став масовий запит на електромобілі через очікуване повернення ПДВ на їх імпорт з 1 січня 2026 року.

Теги: рейтинг автомобіль

