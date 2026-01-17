Зеленський заявив про початок роботи української делегації в США

Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру

Уже ввечері президент очікує на доповідь від Буданова та Умєрова

Українська делегація на чолі з ключовими представниками сектору безпеки та парламенту вже прибула до Сполучених Штатів Америки для проведення низки зустрічей з американською стороною. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський..

Президент зазначив, що очікує перші доповіді за результатами зустрічей уже ближче до вечора за київським часом.

«Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей», – сказав він.

Зеленський наголосив, що ключовим завданням української сторони є донесення до партнерів повної та об’єктивної інформації про поточну ситуацію в Україні, зокрема про наслідки масованих російських ударів по цивільній та критичній інфраструктурі.

Президент підкреслив, що постійний терор з боку Росії не лише призводить до людських жертв і руйнувань, а й системно підриває довіру до дипломатичного процесу. За його словами, через російські атаки люди зневірюються у можливостях дипломатії, а кожен новий удар зменшує навіть ті обмежені шанси для діалогу, які ще залишалися.

Глава держави зазначив, що американська сторона повинна чітко усвідомлювати ці наслідки, а також важливість подальшого прогресу щодо документів, які були підготовлені в межах попередніх домовленостей.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для досягнення миру, а подальший розвиток дипломатичних зусиль нині значною мірою залежить від підтримки партнерів.

Раніше повідомлялося, що голова Офісу президента України Кирило Буданов разом із представницькою делегацією прибув до США. Метою візиту є проведення перемовин із американськими партнерами щодо деталей майбутньої угоди про припинення війни та гарантії безпеки.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що не проти зустрітися з Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться наступного тижня, якщо президент України Володимир Зеленський там буде присутній.