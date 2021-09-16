Легалізація подвійного громадянства: які обмеження чекають на власників паспортів РФ

Народні депутати вважають, що легалізація подвійного громадянства необхідна

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Олег Дунда, який є одним із авторів законопроєкту про легалізацію подвійного громадянства, вважає, що на час окупації Росією Криму та частини Донбасу необхідно обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися та бути обраними, а також займати державні посади.

«Поки ми перебуваємо в стані гібридної війни з РФ, вони тимчасово позбавляються права займати посади, обирати та бути обраними», – сказав нардеп в ефірі одного з телеканалів.

Дунда зазначив, що в міжнародній практиці вже були подібні випадки та навів приклад Латвії, яка в 90-х на рівні закону заборонила особам, які брали участь у діяльності комуністичної партії після 1991-го, обиратися в органи влади.

«Європейський суд став на захист латвійської державності, зазначивши у висновку, що рішення прийнятно в Латвії з урахуванням історико-політичного контексту. Крім того, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права передбачає обмеження свободи вибору, якщо це є необхідним для охорони державної безпеки, громадського порядку застосування ПСП, здоров'я і життя населення», – нагадав депутат.

Дунда зазначив, що в законопроєкті про легалізацію подвійного громадянства вже є подібна норма. «Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора», – сказав він.

Нардеп сподівається легалізувати подвійне громадянство вже найближчим часом. За його словами, і президент Володимир Зеленський, і прем'єр Денис Шмигаль підтримують цю ініціативу.

Дунда зазначив, що легалізація подвійного громадянства необхідна, оскільки близько 4 млн українських громадян мають громадянства інших держав, з них близько 2 млн мають паспорта країни-агресора.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта.

На початку вересня Зеленський заявив, що зараз Україна не може ввести подвійне громадянство через примусову паспортизацію українців на окупованих територіях.