Спецслужби Німеччини заявили, що Путін готовий застосувати ядерну зброю – Spiegel

Програш на війні в Україні може «становити екзистенційну загрозу для правління Путіна»

Спецслужби Німеччини заявили про можливість використання Росією ядерної зброї в Україні, оскільки програш на війні може становити «екзистенційну загрозу правлінню Путіна». Про це пише Spiegel.

Глава Федеральної розвідувальної служби Бруно Каль вважає, що справа може дійти до застосування «субстратегічної ядерної зброї» на території України. Путін може вдатися до такого кроку, щоб нав'язати Україні продиктований мир, оскільки з російського боку не видно жодних ознак готовності до компромісів у можливих переговорах.

Каль наголосив, що програш на війні в Україні може «становити екзистенційну загрозу для правління Путіна». Однак він зауважив, що його служба не має доказів того, що Росія планує використовувати стратегічну або тактичну ядерну зброю.

Водночас у спецслужбах Німеччини звинуватили Путіна в тому, що коли він наважився на повномасштабне вторгнення в Україну, він фактично напав на весь Захід.

Каль назвав дії Путіна в Україні «оголошенням війни всьому вільному, демократичному світу». Свою оцінку подіям в Україні надав і президент Відомства із захисту конституції (BfV) Томас Гальденванг. «Тліюче системне суперництво перетворилося на відкриту боротьбу», – заявив він.

Гальденванг додав, що російське вторгнення в Україну «змінило правила гри» у всіх сферах політики, пов'язаних з безпекою. Це має прямий вплив на внутрішню безпеку Німеччини. У квітні федеральний уряд вислав з країни 40 російських шпигунів. Утім, за словами очільника BfV, це далеко не всі агенти Росії.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що використання російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України матиме настільки потужну військову відповідь, що російська армія буде знищена.