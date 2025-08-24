Головна Країна Політика
Спільна авіація та космічні технології: Україна поглиблює співпрацю зі Швецією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав
фото: Денис Шмигаль

Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво оборонної продукції

Україна та Швеція уклали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі зі своїм шведським колегою Полом Йонсоном, який прибув до України 23 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Згідно з офіційним повідомленням, між оборонними відомствами двох країн підписано лист про наміри, який має на меті створити умови для реалізації спільних проєктів у сфері оборонної промисловості. Документ передбачає сталість та взаємність співпраці, а також обмін технологіями й досвідом для посилення оборонно-промислових комплексів обох держав.

Під час зустрічі сторони також обговорили:

  • Ситуацію на фронті. Представники української розвідки поінформували шведських колег про актуальну ситуацію на полі бою та ключові потреби української армії.
  • Співпрацю у військовій авіації. Було обговорено навчання пілотів, роботу над спільними проєктами між компаніями та подяку за передачу Україні літаків радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.
  • Інновації та космічні технології. Серед найближчих перспектив співпраці – розвиток спільних виробництв, робота над інноваціями та активізація співробітництва у сфері космічних технологій.

Денис Шмигаль подякував Швеції за непохитну підтримку України, зокрема за приєднання до ініціативи PURL та виділення $486 млн спільно з Норвегією та Данією.

Нагадаємо, міністр оборони Денис Шмигаль під час презентації програми дій уряду в понеділок поділився подробицями про ракету українського виробництва «Фламінго».

 

