У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР

Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовну геолокацію та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями. За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли $50 тис. та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу.