Головна Країна Політика
search button user button menu button

У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового
фото: СБУ

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки запобігла замовному вбивству офіцера Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За результатами багатоетапної спецоперації у Києві викрито агента ФСБ, який намагався ліквідувати українського воїна в центральній частині міста. Співробітники СБУ затримали кілера «на гарячому», коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному із столичних закладів.

Як встановило розслідування, замах на вбивство здійснив 28-річний громадянин центральноазійської країни. Ворог завербував фігуранта у його рідній державі, коли він шукав легкі заробітки у Телеграм-каналах.

За інструкцією окупантів агент, видаючи себе за туриста, прибув в Україну і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-карти, які регулярно змінював для законспірованих сеансів зв’язку з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовну геолокацію та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями. За фізичну розправу над офіцером йому пообіцяли $50 тис. та легалізацію в одній з країн ЄС. На місці замаху на українського розвідника у затриманого вилучено зброю з боєприпасами та смартфон із доказами його контактів з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу.

Теги: СБУ Київ ФСБ ГУР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
У Києві два райони частково залишаються знеструмленими
30 листопада, 11:37
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
Енергетики повернули киянам світло після обстрілу
1 грудня, 01:42
Понад два роки Нестор Шуфрич перебуває під вартою
Шуфрич з-за грат розробив план зупинки указів президента про позбавлення громадянства
1 грудня, 10:51
Понад 600 вікон і балконів на Харківському шосе пошкоджені
Вікна винесло в усіх будинках навколо. Влада розповіла про наслідки удару на Харківському шосе
29 листопада, 15:58
До кінця 2027 року планується провести реконструкцію будівлі «А» на вулиці Миколи Амосова, 8
Фірма з «плівок Міндіча» претендує на 1 млрд грн за реконструкцію Інституту серця: розслідування
1 грудня, 13:29
Передана колекція містить велику кількість цінних предметів озброєння та обладунків
Монети, зброя та антикваріат. Нацмузей історії України отримав найбільший дар за 30 років (фото)
2 грудня, 15:47
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
Київ: графіки відключення світла 19 грудня 2025 року
18 грудня, 19:53
ТРЦ «Караван Outlet», відкритий у 2003 році та оновлений у 2019 році, є першим професійним ТРЦ Києва
Більше не «Караван»: перший ТРЦ Києва змінив назву (фото)
22 грудня, 16:09
Ворожий дрон над Києвом
У Києві прогриміли вибухи, працює ППО
23 грудня, 08:37

Політика

У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
У столиці затримано кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Правопис української мови оновиться? У Раді зареєстровано проєкт постанови
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни
Подоляк назвав країни, які готові направити миротворців в Україну після війни
Зеленський змінив склад Ставки
Зеленський змінив склад Ставки
Президент анонсував зустріч з Трампом
Президент анонсував зустріч з Трампом

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua