Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Які відкриті дані держава закрила цього року: повний перелік
Наразі посадовці, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть прибрати свої декларації з публічного доступу
Держава закрила дані про компанії військово-промислового комплексу

Рік, що добігає кінця, відзначився безпрецедентним рівнем обмеження доступу до державних даних. Уперше з початку повномасштабної війни «залізна завіса» водночас накрила великий масив інформації – від відомостей про нерухомість і підприємства ВПК до статистики генеральної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот». 

«Наразі рейтинг відкритості даних в Україні коливається на рівні 44% – й цьогоріч цей показник ризикує опуститись ще нижче. Адже певні набори та показники закриваються навіть без законних на те підстав. Основний аргумент держави у всіх випадках незмінний – національна безпека. Втім обрані підходи можуть мати зворотний ефект. Масове приховування даних про бізнес відбувається без чіткого розмежування між реально небезпечними відомостями та аналітичними даними, які не несуть військових ризиків, але є важливими для економічного аналізу, журналістських розслідувань і громадського контролю», – йдеться у повідомленні.

Які дані держава закрила у 2025?

  • Дані про компанії військово-промислового комплексу. Втім, закриття це фрагментарне: інформацію мають прибрати лише платформи відкритих даних на кшталт «Опендатаботу».
  • Закриття декларацій посадовців від НАЗК. Наразі посадовці, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можуть прибрати свої декларації з публічного доступу.
  • Дані про реєстр нерухомості. Держава закрила інформацію про об’єкти нерухомості.
  • Дані про СЗЧ та дезертирство.

Раніше повідомлялося, що менш ніж наполовину відкриті дані в Україні відповідають міжнародним вимогам. Рейтинг якості відкритих даних складає 44,21% – у порівнянні до минулого року є невелике покращення, однак воно не зрівняється з показником відкритості даних у 57,6% до початку великої війни.

