Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський – прем'єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав'язала нереалістичних умов
Володимир Зеленський та Педро Санчес
фото: Офіс президента

Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом

Президент Володимир Зеленський у розмові з прем'єром Іспанії Педро Санчесом підкреслив важливість врахування голосу Європи в можливих мирних домовленостях із Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву главу держави.

«Поінформував (Педро Санчеса, – ред.) про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру», – сказав Зеленський.

Під час розмови також говорили про євроінтеграційний шлях України. Володимир Зеленський зауважив, що всі свої зобовʼязання Україна виконала й повністю готова до відкриття першого переговорного кластера. Лідери обговорили можливі варіанти й домовилися шукати рішення та бути на звʼязку.

Раніше 9 серпня Зеленський провів розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером, премʼєркою Данії Метте Фредеріксен та президентом Франції Емманюелем Макроном

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

росія Володимир Зеленський Україна Педро Санчес

