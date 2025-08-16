Головна Країна Події в Україні
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Уряд спростив закупівлі для армії: Шмигаль розповів про зміни
Військовим підрозділам буде спрощено закупівлю пікапів
фото: Генштаб ЗСУ

Уряд спрощує закупівлю техніки та списання майна для ЗСУ – Міністр оборони Шмигаль

На виконання доручення президента України Володимира Зеленського, Уряд ухвалив рішення, спрямовані на зменшення бюрократії у війську та посилення обороноздатності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Денис Шмигаль.

За словами міністра оборони, військовим підрозділам буде спрощено закупівлю пікапів. Відтепер військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби, такі як пікапи, квадроцикли та мотоцикли, за спрощеною процедурою. Їхня вартість визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про ринкову оцінку.

Крім того, оновлений алгоритм спрощує списання військового майна. Командири отримали право самостійно затверджувати акти списання, якщо вартість майна не перевищує 1,7 млн грн. Це дозволить скоротити терміни списання та мінімізувати бюрократичне навантаження на бойові підрозділи. Будуть також урегульовані особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів.

Денис Шмигаль додав, що ці рішення виконують постанову Ставки Верховного Головнокомандувача та сприятимуть побудові сили, яка здатна зупинити агресора.

Нагадаємо, протягом липня 2025 року Міністерство оборони України допустило до експлуатації в Силах оборони 9 нових зразків радіоелектронної боротьби та розвідки (РЕБ/РЕР). За інформацією Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, 90% з цих нових систем є продукцією українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Оборонне відомство продовжує поповнювати арсенал українських захисників засобами РЕБ, що відповідають сучасним вимогам фронту. Як зазначають у відомстві, в умовах сучасної війни ефективність систем РЕБ/РЕР є критично важливою для успішного виконання військових завдань.

Теги: Міноборони Денис Шмигаль уряд ЗСУ

