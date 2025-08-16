Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну
фото: The White House/Facebook

Саміт легітимізував Путіна на світовій арені

Під час саміту на Алясці США Україну «не продали», проте російський диктатор Володимир Путін все ж отримав максимальну вигоду від цієї зустрічі. Як інформує «Главком», про це пише Politico.

Попри те, що Путін є військовим злочинцем, його прийняли на американській землі як друга, а не як лідера країни-парії (держави, яка перебуває в міжнародній ізоляції та ігнорується або відкидається більшістю інших країн через певні дії або політику, – ред.), що вторглася до суверенного сусіда.

«Він отримав усе це, не погодившись на жодні значні поступки, зокрема, припинення вогню, і покинув Анкоридж, так і не взявши на себе зобов’язання про перемир’я», – ідеться у матеріалі.

За словами досвідчених спостерігачів, таких як ексрадниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл, а також Майкл Карпентер – колишній старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки, – саміт на Алясці був помилкою.

«Саміт легітимізував його (Путіна, – ред.) на світовій арені», – сказав Карпентер.

Це підтверджує і той факт, що Кремль та державні ЗМІ в Росії вже активно зображують саміт не так як зустріч щодо України, а як зустріч лідерів великих держав, які зібралися, щоб визначити майбутнє світу.

«Перед самітом Путін також отримав від США схвалення ідеї обміну українських територій на мир, що зіграло проти Києва. Путін недвозначно похвалив Трампа за його зусилля, спрямовані на припинення війни. Російський лідер достатньо розумний, щоб знати, що поважні аплодисменти на адресу Трампа завжди сприймаються добре», – пише Politico.

Проте не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну, «державу, що, як він впевнений, взагалі не має існувати».

«Це стало зрозуміло, коли він знову заговорив про усунення «першопричин» війни та «фундаментальні загрози безпеці Росії» – це кремлівський жаргон для звинувачення НАТО та Європи у війні», – ідеться у матеріалі.

За інформацією Politico, Кремль наказав державним ЗМІ підкреслювати, що саме Путін «встановив порядок денний» для відносин США та Росії, а також зображати Україну «нерозумною» та такою, що не бажає вести переговори.

«Усе це свідчить про те, що Путін не поспішає закінчувати війну. Ба більше, продовження конфлікту створює додаткове напруження для європейських країн та трансатлантичного альянсу», – вважають в Politico.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Крім того, Трамп підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

Читайте також:

Теги: саміт путін Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після зустрічі Трампа і Путіна президенти були лаконічними
Таємниця саміту: Пєсков пояснив, чому Трамп і Путін ігнорували пресу
Сьогодні, 09:45
Зеленський розповів, що провів розмови з бійцями 57-ї та 92-ї бригад
Візит Зеленського на Харківщину, відсторонення очільника Енергомитниці. Головне за 4 серпня
4 серпня, 21:00
Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13229
Контракт для 60-річних, ультиматум Трампа для РФ. Головне за 29 липня
29 липня, 21:29
Справа Епштейна стала новим головним болем для Трампа
Трампа бісить, що Білий дім не може погасити скандал із Епштейном – WP
28 липня, 09:46
За словами Веніславського, чинне законодавство не містить перепон для створення таких мобільних центрів
В Україні можуть з'явитися мобільні ТЦК – Веніславський
21 липня, 14:52
Зеленський: Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів
Зеленський доручив синхронізувати санкції ЄС в українській юрисдикції
19 липня, 14:15
Стівен Кольбер – один з найпослідовніших критиків Дональда Трампа в американському ефірі
В США закривають вечірнє шоу з популярним ведучим через критику та жарти про Трампа
19 липня, 02:27
Глава України дав вказівку активізувати перемовини з Російською Федерацією
Зеленський назвав ключові цілі нового секретаря РНБО
18 липня, 11:44
Дрони стають величезною допомогою ЗСУ на фронті
Україна завдяки безпілотникам стримує наступ РФ, проте окупанти змінити тактику – Reuters
17 липня, 13:17

Події в Україні

На Донеччині дрон змусив здатися у полон ексгравця збірної Росії з регбі
На Донеччині дрон змусив здатися у полон ексгравця збірної Росії з регбі
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині
Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Донеччині
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години
У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
5048
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
3828
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2835
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2591
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua