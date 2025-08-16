Як Путін перехитрив Трампа на Алясці – Politico

Не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну

Саміт легітимізував Путіна на світовій арені

Під час саміту на Алясці США Україну «не продали», проте російський диктатор Володимир Путін все ж отримав максимальну вигоду від цієї зустрічі. Як інформує «Главком», про це пише Politico.

Попри те, що Путін є військовим злочинцем, його прийняли на американській землі як друга, а не як лідера країни-парії (держави, яка перебуває в міжнародній ізоляції та ігнорується або відкидається більшістю інших країн через певні дії або політику, – ред.), що вторглася до суверенного сусіда.

«Він отримав усе це, не погодившись на жодні значні поступки, зокрема, припинення вогню, і покинув Анкоридж, так і не взявши на себе зобов’язання про перемир’я», – ідеться у матеріалі.

За словами досвідчених спостерігачів, таких як ексрадниця Трампа з питань Росії Фіона Гілл, а також Майкл Карпентер – колишній старший директор з питань Європи в Раді національної безпеки, – саміт на Алясці був помилкою.

«Саміт легітимізував його (Путіна, – ред.) на світовій арені», – сказав Карпентер.

Це підтверджує і той факт, що Кремль та державні ЗМІ в Росії вже активно зображують саміт не так як зустріч щодо України, а як зустріч лідерів великих держав, які зібралися, щоб визначити майбутнє світу.

«Перед самітом Путін також отримав від США схвалення ідеї обміну українських територій на мир, що зіграло проти Києва. Путін недвозначно похвалив Трампа за його зусилля, спрямовані на припинення війни. Російський лідер достатньо розумний, щоб знати, що поважні аплодисменти на адресу Трампа завжди сприймаються добре», – пише Politico.

Проте не було жодних ознак, що Путін готовий відмовитися від своєї головної мети – контролювати Україну, «державу, що, як він впевнений, взагалі не має існувати».

«Це стало зрозуміло, коли він знову заговорив про усунення «першопричин» війни та «фундаментальні загрози безпеці Росії» – це кремлівський жаргон для звинувачення НАТО та Європи у війні», – ідеться у матеріалі.

За інформацією Politico, Кремль наказав державним ЗМІ підкреслювати, що саме Путін «встановив порядок денний» для відносин США та Росії, а також зображати Україну «нерозумною» та такою, що не бажає вести переговори.

«Усе це свідчить про те, що Путін не поспішає закінчувати війну. Ба більше, продовження конфлікту створює додаткове напруження для європейських країн та трансатлантичного альянсу», – вважають в Politico.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Крім того, Трамп підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін все ще вимагає виходу України з Донбасу.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.