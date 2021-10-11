Медведєв заявив, що «Україна не має ніякої цінності в протистоянні Заходу і Росії»

Списаний на політичну пенсію заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв написав в журналі «Коммерсант» істеричну статтю про Україну.

В статті «Чому безглузді контакти з нинішнім українським керівництвом» Медведєв заявив, що «Україна не має ніякої цінності в протистоянні Заходу і Росії», і оцінив західну політику фразою «дурнів боротися за Україну немає».

Він висловив упевненість, що в даний час країна знаходиться під іноземним управлінням, яке набагато жорсткіше, ніж взаємодія Радянського союзу з деякими країнами соцтабору.

«Сама Україна не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (в тому числі - потенційно військового) з нашою країною. Дурнів боротися за Україну немає. А нам з васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести з сюзереном», - підкреслив Медведєв.

Заступник голови Радбезу додав, що для Росії у відносинах з Києвом можна дочекатися лише появи «здорового глузду керівництва», яке не буде націлене на конфронтацію на межі війни і створення «дебільних Кримських платформ». Він зробив висновок, що переговори можливі тільки в тому випадку, коли українська влада буде налаштовані на рівноправні і взаємовигідні контакти з Москвою.

Раніше Медведєв заявив, що переговори з нинішнім керівництвом України безглузді. Він пояснив це тим, що при владі в Києві знаходяться неосвічені і необов'язкові люди, що не мають визначеної позиції, і вказав, що таким чином в Києві «розуміють мистецтво дипломатії».

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

Читайте також: