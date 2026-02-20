Головна Країна Події в Україні
Європейські партнери погодили передачу обладнання для українських ТЕС і ТЕЦ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Україна залучила підтримку шести країн для відновлення енергетичної інфраструктури
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Міністр енергетики заявив про домовленості з шістьма країнами Європи щодо передачі виведених з експлуатації потужностей і фінансової підтримки галузі

Україна досягла домовленостей із шістьма європейськими державами щодо передачі обладнання з виведених з експлуатації теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей, яке планують оперативно доставити й змонтувати на українських об’єктах енергетики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у соцмережах міністра енергетики Дениса Шмигаля.

За його словами, відповідні рішення стали результатом роботи української делегації під час засідання Міжнародного енергетичного агентства. Шмигаль зазначив, що домовленості досягнуті з Латвією, Австрією, Фінляндією, Хорватією, Францією та Німеччиною. Йдеться про передачу виведеного з експлуатації обладнання з європейських станцій та його подальше використання в Україні для відновлення енергосистеми.

фото: Денис Шмигаль/Telegram

За словами міністра, обладнання буде переміщене в Україну та швидко змонтоване на місцевих об’єктах. У межах домовленостей передбачена передача щонайменше шести виведених з експлуатації ТЕЦ та ТЕС, що має допомогти зміцнити енергетичну інфраструктуру.

Крім цього, під час міжнародних переговорів погоджено нові фінансові внески до Фонду підтримки енергетики України на суму понад 250 млн євро. Також сторони підписали дорожню карту співпраці з Францією у сфері цивільної ядерної енергетики та уклали меморандум із Канадою щодо розвитку енергетичного партнерства.

Українська влада розраховує, що передане обладнання допоможе швидше відновлювати пошкоджені об’єкти та посилити стабільність енергосистеми на тлі триваючих атак на інфраструктуру. Домовленості з європейськими партнерами стали частиною ширшої міжнародної підтримки українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся із Верховним комісаром ООН Бархамом Саліхом. Повідомляється, що під час розмови сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергосистемі та потребу в додатковій допомозі для населення.

 

Читайте також:

Теги: енергетика ТЕЦ Україна

