Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров

Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров, інформує «Главком».

За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

«Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети», – сказав Федоров.

За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

«Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти», – сказав міністр.

Зауважимо, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

