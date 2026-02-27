Головна Країна Політика
Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Україні критично не вистачає ракет до Patriot – Федоров
Федоров вважає, що в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети
фото: t.me/zedigital

Україна обговорює створення спільних консорціумів з партнерами, щоб пришвидшити виробництво протибалістичних ракет

Україна стикається з критичною нестачею ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомив журналістам міністр оборони України Михайло Федоров, інформує «Главком».

За словами урядовця, інтенсивність російських обстрілів виснажує запаси найефективніших засобів протиповітряної оборони України.

«Нам критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети», – сказав Федоров.

За його словами, в України є великий потенціал, щоб самостійно виробляти комплекси та ракети.

«Нам потрібен окремий проєкт на це – там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти», – сказав міністр.

Зауважимо, попри численні запити, Україна поки що не досягла успіху в отриманні ліцензій на виробництво систем Patriot або хоча б ракет до них.

Нагадаємо, Міністерство оборони працює над комплексною реформою мобілізації. За словами Федорова, відомство найближчим часом запропонує системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни.

Нагадаємо, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації. Офіс омбудсмена отримав 6 127 таких звернень, 2024 року – понад 3 тис. звернень, 2023 – понад 500, а 2022 – 18. 

До слова, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський заявив, що мобілізація в Україні зазнає значних змін. Рада планує вирішити питання конфліктів з ТЦК, які відбуваються під час мобілізаційних заходів.

